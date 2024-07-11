لم تتأخر الأوراق هذه المرة.. بايرن يعلن ضم بالينيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس تعاقده مع جواو بالينيا لاعب فولام.

قبل أيام، اجتاز اللاعب الفحص الطبي مع نادي بايرن ميونيخ، عاد إلى إنجلترا بعد حسم الصفقة بين الناديين، لكن الصفقة لم تعلن قبل صباح الخميس.

ووقع بالينيا على عقد يربطه بالنادي البافاري حتى عام 2028.

وقال جواو بالينيا في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "هذا أسعد يوم في حياتي. أنا الآن ألعب لأحد أفضل أندية أوروبا، حلمي تحقق وأنا فخور جدًا بذلك".

وسيرتدي اللاعب البرتغالي القميص رقم 16 في صفوف الفريق البافاري.

بايرن حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، وكرر المحاولة في الشتاء، لكنه لم ينجح في المرتين.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 51 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

في الصيف الماضي، أعلن فولام تجديد تعاقد لاعبه جواو بالينيا حتى صيف عام 2028 مع أحقية النادي في تمديد لموسم آخر.

جاء ذلك بعد أحداث مثيرة لاحقت اللاعب البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية 2023 إذ أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بايرن ميونيخ بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

لكن تأخر فولام في إرسال الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة ما حال دون إكمالها.

لم تتأخر الأوراق هذه المرة.. جواو بالينيا محتفظ على هاتفه بصور من اجتياز الكشف الطبي مع بايرن ميونخ العام الماضي 📱 اللاعب كان قريبًا من الانضمام للفريق البافاري في الصيف الماضي لكن تأخر فولام في إرسال الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة تسبب في فشلها ❌ pic.twitter.com/FJ2rYpX9Ni — FilGoal (@FilGoal) July 11, 2024

وقال بالينيا لموقع ناديه الرسمي وقتها: "أشعر بالسعادة، لقد وقعت الكثير من الأحداث في الأسابيع الأخيرة لكنني الآن أركز على عملي في فولام".

وواصل "أنا ملتزم مع النادي بنسبة 100% وأحترمه وأحترم الجماهير، ومنذ اليوم الأول دعمني الجميع".

اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى فولام في صيف عام 2022 قادما من سبورتنج لشبونة.

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