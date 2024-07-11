كوبا أمريكا 2024 - رئيس اتحاد أوروجواي يبرر اشتباك اللاعبين مع جماهير كولومبيا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

دانييل مونيوز - كولومبيا - أوروجواي

برر إجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم اشتباك لاعبي منتخب أوروجواي لكرة القدم مع جماهير كولومبيا عقب نهاية مباراة الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وشهدت مواجهة كولومبيا ووأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا أعمال عنف عقب صافرة حكم اللقاء، إذ تشاجر لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا.

وقال ألونسو في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "كان رد فعل اللاعبين غريزيًا تجاه ما حدث، وهو الدفاع وحماية الأطفال الذين كانوا في هذا الجزء من المدرجات".

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وأضاف "بالإضافة إلى النساء اللاتي تعرضن للاعتداء، والزوجات والآباء والأطفال والأخوة الذين كانوا هناك".

من جهته، أدان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بشدة أعمال العنف التي تؤثر على كرة القدم.

وجاء بيان كونميبول كالآتي:

"يدين كونميبول بشدة أي عمل عنف مما يؤثر على كرة القدم، ويستند عملنا بالاقتناع أن كرة القدم تربطنا وتوحدنا".

"لا يوجد مكان للتعصب والعنف داخل وخارج الملعب".

"ندعو الجميع في الأيام المتبقية لتفريغ كل الشغف في تشجيع فريقك وإقامة احتفالات لا تنسى".

وكان منتخب كولومبيا قد تغلب على أوروجواي بهدف دون مقابل ليتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا ومواجهة الأرجنتين.

ماذا حدث؟

تشاجر لاعبو أوروجواي مع جماهير كولومبيا عقب صافرة حكم اللقاء.

وأوضح خوزيه ماريا خيمينيز لاعب منتخب أوروجواي سبب نشوب مشادة بين زملائه ومشجعي منتخب كولومبيا في المدرجات عقب نهاية اللقاء.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات، داروين نونيز وهو يشتبك مع الجماهير في المدرجات.

وقال خيمينيز عبر قناة TUDN الأمريكية: "حاول عدد من المشجعين الكولومبيين الاقتراب من عائلاتنا".

وأوضح "هذه كارثة كان علينا الذهاب للمدرجات لإخراج عائلتنا والأطفال، لم يتواجد ضابط واحد وجاءوا بعد نصف ساعة".

وسيلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل في المباراة النهائية على ملعب هارد روك.

ويأمل منتخب الأرجنتين في حصد اللقب السادس عشر للانفراد بالرقم القياسي، فيما سيحاول منتخب كولومبيا إضافة اللقب الثاني لخزائنه.

بينما سيواجه منتخب أوروجواي نظيره الكندي في مباراة تحديد المركز الثالث في الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل.

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