مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2024.. مواجهتان في الدوري وقرعة إفريقيا والكونفدرالية

تقام مساء اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 مباراتان بمسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفا على فريق طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر.

ويقام اللقاء على استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يلعب المقاولون العرب أمام مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة 30.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة مراسم قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتذاع مراسم القرعة عبر قناة كاف الرسمية على يوتيوب وقناة بي إن سبورتس نيوز.

ويشارك فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك والمصري بالكونفدرالية.