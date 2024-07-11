مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2024.. مواجهتان في الدوري وقرعة إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 11 يوليه 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك - طلائع الجيش

تقام مساء اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 مباراتان بمسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
العاشرة له هذا الموسم.. معروف حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية بالإضافة إلى الزمالك.. المصري يعلن إعفائه من المشاركة في تمهيدي الكونفدرالية خبر في الجول - تحديد موعد عودة سامسون أكينيولا إلى الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على فريق طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر.

ويقام اللقاء على استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يلعب المقاولون العرب أمام مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة 30.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة مراسم قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتذاع مراسم القرعة عبر قناة كاف الرسمية على يوتيوب وقناة بي إن سبورتس نيوز.

ويشارك فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك والمصري بالكونفدرالية.

الدوري المصري قرعة أبطال إفريقيا الزمالك
نرشح لكم
في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية شقيق أحمد رفعت: وليد دعبس ساندنا كثيرا.. وهذا ما نريد حدوثه العاشرة له هذا الموسم.. معروف حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز حكم الأهلي وبيراميدز "المثير للجدل".. ارتبط اسمه بقضية نيجريرا وشكوى ريال مدريد وبرشلونة "أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا
أخر الأخبار
أس تكشف موعد انضمام مبابي لتدريبات ريال مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
لم تتأخر الأوراق هذه المرة.. بايرن يعلن ضم بالينيا ساعة | ميركاتو
كوبا أمريكا 2024 - رئيس اتحاد أوروجواي يبرر اشتباك اللاعبين مع جماهير كولومبيا ساعة | أمريكا
"فرغوا شغفكم في التشجيع".. كونميبول يدين أعمال العنف عقب مباراة كولومبيا ضد أوروجواي 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الخميس 11 يوليو 2024.. مواجهتان في الدوري وقرعة إفريقيا والكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات 4 ساعة | تحقيق في الجول
نهائي كوبا أمريكا 2024 – موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.. الملعب وتاريخ المواجهات 6 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا - قائد أوروجواي: عائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحول 6 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي