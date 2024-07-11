نهائي كوبا أمريكا 2024 – موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.. الملعب وتاريخ المواجهات

الخميس، 11 يوليه 2024 - 06:35

كتب : FilGoal

شعار كوبا أمريكا 2024

يلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي.

فيما فاز منتخب كولومبيا بصعوبة بنتيجة 1-0 على أوروجواي.

ولأول مرة سيلتقي منتخبا كولومبيا والأرجنتين في مباراة نهائية.

ويأمل منتخب الأرجنتين حصد اللقب القاري السادس عشر والانفراد بالرقم القياسي والحفاظ على لقبه.

فيما يأمل منتخب كولومبيا لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

موعد المباراة والملعب

تبدأ المباراة في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2024، بتوقيت القاهرة.

والمباراة غير مذاعة عبر الشاشات العربية.

ويقام اللقاء على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بلفوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتسع الملعب لـ 65 ألف مشجع وتقام عليه مباريات كرة القدم الأمريكية وكذلك بطولة ميامي للتنس.

وستحيي النجمة الكولومبية شاكيرا حفلا غنائيا بين شوطي اللقاء.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبين من قبل في 42 مباراة سابقة، فاز منتخب الأرجنتين في 25 وتعادلا في 8 وفاز منتخب كولومبيا في 9.

وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الأرجنتين 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز.

كولومبيا الأرجنتين كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
كوبا أمريكا - قائد أوروجواي: عائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحول إقالة جريج برهالتر من تدريب أمريكا شرطي يطلق رصاصا مطاطيا على قدم لاعب في البرازيل كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا إلى النهائي بعد غياب 23 عاما بفوز عصيب على أوروجواي خاميس رودريجيز يحطم رقم ميسي في كوبا أمريكا انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(1) كولومبيا.. اللوس كافيتيروس في النهائي تشكيل كوبا أمريكا - ثلاثي في دفاع أوروجواي.. وعودة ليرما لقيادة وسط كولومبيا بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما
أخر الأخبار
رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات 53 دقيقة | تحقيق في الجول
نهائي كوبا أمريكا 2024 – موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.. الملعب وتاريخ المواجهات 2 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا - قائد أوروجواي: عائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحول 3 ساعة | أمريكا
إقالة جريج برهالتر من تدريب أمريكا 3 ساعة | أمريكا
شرطي يطلق رصاصا مطاطيا على قدم لاعب في البرازيل 3 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا إلى النهائي بعد غياب 23 عاما بفوز عصيب على أوروجواي 3 ساعة | أمريكا
خاميس رودريجيز يحطم رقم ميسي في كوبا أمريكا 5 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(1) كولومبيا.. اللوس كافيتيروس في النهائي 6 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي