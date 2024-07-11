نهائي كوبا أمريكا 2024 – موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.. الملعب وتاريخ المواجهات

يلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي.

فيما فاز منتخب كولومبيا بصعوبة بنتيجة 1-0 على أوروجواي.

ولأول مرة سيلتقي منتخبا كولومبيا والأرجنتين في مباراة نهائية.

ويأمل منتخب الأرجنتين حصد اللقب القاري السادس عشر والانفراد بالرقم القياسي والحفاظ على لقبه.

فيما يأمل منتخب كولومبيا لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

موعد المباراة والملعب

تبدأ المباراة في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2024، بتوقيت القاهرة.

والمباراة غير مذاعة عبر الشاشات العربية.

ويقام اللقاء على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بلفوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتسع الملعب لـ 65 ألف مشجع وتقام عليه مباريات كرة القدم الأمريكية وكذلك بطولة ميامي للتنس.

وستحيي النجمة الكولومبية شاكيرا حفلا غنائيا بين شوطي اللقاء.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبين من قبل في 42 مباراة سابقة، فاز منتخب الأرجنتين في 25 وتعادلا في 8 وفاز منتخب كولومبيا في 9.

وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الأرجنتين 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز.