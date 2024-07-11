كوبا أمريكا - قائد أوروجواي: عائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحول

الخميس، 11 يوليه 2024 - 06:23

كتب : FilGoal

خوسيه ماريا خيمينيز

أوضح خوزيه ماريا خيمينيز لاعب منتخب أوروجواي سبب نشوب مشادة بين زملائه ومشجعي منتخب كولومبيا في المدرجات عقب نهاية اللقاء.

وخسر منتخب أوروجواي من كولومبيا بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات، داروين نونيز وهو يشتبك مع الجماهير في المدرجات.

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وقال خيمينيز عبر قناة TUDN الأمريكية: "حاول عدد من المشجعين الكولومبيين الاقتراب من عائلاتنا".

وأوضح "هذه كارثة كان علينا الذهاب للمدرجات لإخراج عائلتنا والأطفال، لم يتواجد ضابط واحد وجاءوا بعد نصف ساعة".

وواصل "وعلى السلطات توخي الحذر، إنها كارثة لأن نفس الشيء يحدث في كل مباراة، وعائلاتنا تعاني بسبب بعض الأشخاص الذي يشربون الكحوليات ويتعاملون بطريقة غير لائقة".

وعن الخسارة من كولومبيا أجاب قائلا: "لم نتكمن من تسجيل التعادل وسنغادر بهزيمة مؤلمة كثيرا".

وسيلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل في المباراة النهائية على ملعب هارد روك.

ويأمل منتخب الأرجنتين في حصد اللقب السادس عشر للانفراد بالرقم القياسي، فيما سيحاول منتخب كولومبيا إضافة اللقب الثاني لخزائنه.

بينما سيواجه منتخب أوروجواي نظيره الكندي في مباراة تحديد المركز الثالث في الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل.

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