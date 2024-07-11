شرطي يطلق رصاصا مطاطيا على قدم لاعب في البرازيل

أحداث مؤسفة شهدتها مباراة جريميو أنابوليس وسنترو أويستي في الجولة الـ 12 من دوري بطولة جويانو في البرازيل.

عقب صافرة نهاية اللقاء نشبت مشادة بجانب الملعب وأطلق أحد عناصر الشرطة في الملعب رصاصة مطاطية صوب قدم رامون سوزا حارس جريميو أنابوليس.

وقررت الشرطة العسكرية لولاية جوياس فتح تحقيق إجاري للتحقيق في الوقائع بالدقة الواجبة حسبما جاء في البيان.

وأفاد نادي جريميو أنابوليس بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تحديد هوية الشخص المسؤول ومعاقبته.

وبحسب بيان للنادي. تم علاج حارس المرمى داخل سيارة الإسعاف المتواجدة في ملعب جوناس دوارتي وتلقى الإسعافات الأولية.

Goleiro do Grêmio Anápolis levou UM TIRO de bala de borracha dentro de campo. Foi durante uma confusão após o fim da partida contra o Centro Oeste, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Ramón Souza foi atingido na perna. QUE LOUCURA! pic.twitter.com/HTEK4oy9s9 — Renato Barros (@renatorbarros) July 11, 2024

وأصدر النادي بيانا جاء كالتالي:

يستنكر نادي جريميو أنابوليس علنا الحدث المؤسف والمثير للسخرية والمثير للاشمئزاز في ملعب جوناس دوارتي ليلة الأربعاء.

بعد نهاية المباراة ضد فريق سنترو أويستي، أصيب حارس مرمى فريقنا رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة من شركة الشرطة المتخصصة.

عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص كان ينبغي أن يقدر سلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي.

شهد يوم 10 يوليو عملا عنيفا وقذرا وفظيعا ضد أحد لاعبينا، وهو عمل لن يُنسى أبدا.

يُعلم النادي أنه سيتخذ التدابير المناسبة لضمان معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة، حتى لا يمر هذا العمل الإجرامي دون عقاب.

تمت معالجة حارس المرمى الخاص بنا في الملعب من قبل دييجو بينتو طبيب الفريق، الذي قدم الإسعافات الأولية داخل وحدة العناية المركزة المتنقلة.