كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا إلى النهائي بعد غياب 23 عاما بفوز عصيب على أوروجواي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 05:36

كتب : إسلام أحمد

جيفرسون ليرما - كولومبيا - أوروجواي

تأهل منتخب كولومبيا لنهائي كوبا أمريكا لمواجهة الأرجنتين بالفوز على أوروجواي بهدف دون رد في نصف النهائي بلقاء أقيم على استاد بنك أوف أمريكا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جيفرسون ليرما.

ووصل اللوس كافيتيروس للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1975 و2001، ويأمل في حصد اللقب الثاني.

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كما عزز منتخب كولومبيا سلسلته القياسية لتصل لـ 28 مباراة متتالية دون خسارة بواقع 22 فوزا و6 تعادلات.

وحطم خاميس رودريجيز رقم ميسي وأصبح أكثر لاعب يصنع أهدافا في نسخة واحدة من كوبا أمريكا برصيد 6 أهداف.

وسيلتقي منتخب كولومبيا مع الأرجنتين في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل في المباراة النهائية على ملعب هارد روك.

ويأمل منتخب الأرجنتين في حصد اللقب السادس عشر للانفراد بالرقم القياسي، فيما سيحاول منتخب كولومبيا إضافة اللقب الثاني لخزائنه.

بينما سيواجه منتخب أوروجواي نظيره الكندي في مباراة تحديد المركز الثالث في الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل.

التشكيل

أجرى مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ أوروجواي تغييرات في شكل فريقه.

وقرر بييلسا الاعتماد على ثلاثي في دفاع أوروجواي ضد كولومبيا لتعويض غياب رونالد أراوخو بسبب الإصابة ونتياهان نانديز بسبب الإيقاف.

في المقابل اعتمد نيستور لورينزو المدير الفني لـ كولومبيا على نفس الأسماء مع عودة جيفرسون ليرما لقيادة وسط كولومبيا بعد نهاية الإيقاف.

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وصف المباراة

في الدقيقة 15 أرسل لويس دياز كرة عرضية سددها دانييل مونيوز برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لسيرخيو روشيت حارس أوروجواي.

وبعد 3 دقائق انفرد داروين نونيز وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لكولومبيا مهدرا الأول لأوروجواي.

وفي الدقيقة 27 أهدر نونيز بنفس الطريقة فرصة تسجيل الهدف الأول بكرة مرت تلك المرة بجوار القائم الأيسر.

وأرسل خاميس رودريجيز كرة عرضية لكن رأسية جون كوردوبا مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 34.

وخرج رودريجو بنتانكور مصابا في الدقيقة 35 وعوضه جييريمو فاريلا ليتغير شكل منتخب أوروجواي ويعود للعب برباعي في الدفاع.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38، ركنية نفذها خاميس وأودعها ليرما في الشباك مسجلا لكولومبيا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تدخل مونيوز بقوة على قدم أراخو ثم ضرب لاعب آخر بدون كرة ليشهر له الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء.

شوط أول انتهى بتقدم كولومبيا بهدف ولكن بـ 10 لاعبين حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

في الشوط الثاني تعرض ريتشارد ريوس للإصابة وعاد لأرض الملعب مجددا لكنه سقط ولم يستطيع مواصلة اللعب وشارك بدلا منه ماتيوس أوريبي في الدقيقة 61.

وشارك لويس سواريز في الدقيقة 66 بدلا من فاريلا الذي شارك بديلا في الشوط الأول.

ومنع القائم الأيسر لمرمى كولومبيا فرصة تعادل أوروجواي بتسديدة سواريز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

زاد ضغط أوروجواي مع تراجع كولومبيا وفي الدقيقة 75 أطلق فيدي فالفيردي تصويبة أرضية قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 88 أهدر البديل كيفين كاستانيو فرصة إنهاء اللقاء لصالح كولومبيا بعدما تلقى تمريرة أرضية وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد دي أراساكيتا أن يسجل هدف التعادل بعد تمهيد من سواريز لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 90+2.

ومنع سيرخيو روشيت ثم العارضة تسديدة ماتيوس أوريبي في الدقيقة 90+5 بعد مرتدة كولومبية سريعة لتنتهي المباراة بفوز اللوس كافيتيروس بنتيجة 1-0 والوصول للنهائي.

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