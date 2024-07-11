خاميس رودريجيز يحطم رقم ميسي في كوبا أمريكا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 04:08

كتب : إسلام أحمد

خاميس رودريجيز - كولومبيا

أصبح خاميس رودريجيز أكثر لاعب يصنع أهدافا في نسخة واحدة من كوبا أمريكا.

وتقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول ضد أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومرر خاميس تمريرة حاسمة من ركلة ركنية نفذها، وأودعها جيفرسون ليرما برأسية في شباك السيلستي في الدقيقة 39.

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ورفع قائد كولومبيا رصيده من التمريرات الحاسمة لـ 6 أهداف متفوقا على رقم ليونيل ميسي في كوبا أمريكا 2021 بصناعة 5 أهداف.

ويقضي خاميس بطولة مميزة إذ وصلت مساهماته التهديفية إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات بتسجيل هدف وصناعة 6.

وصنع خاميس هدفين ضد باراجواي وآخر ضد كوستاريكا في دور المجموعات.

وفي الخماسية ضد بنما بربع النهائي سجل هدفا من علامة الجزاء وصنع 2، ثم صنع هدفا في نصف النهائي ضد أوروجواي.

ووصل منتخب كولومبيا لـ 12 هدفا في النسخة الجارية من كوبا أمريكا كأفضل نسخة تهديفية في تاريخهم متفوقا على نسختي 1975 و2001 التي سجلوا خلالهما 11 هدفا.

وجاءت أهداف كولومبيا في كوبا أمريكا بواقع 5 من كرات ثابتة و5 من لعب مفتوح و3 من ركلات جزاء.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.

فيما سيخوض الخاسر مباراة المركز الثالث ضد كندا فجر الأحد المقبل.

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