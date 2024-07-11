انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(1) كولومبيا.. اللوس كافيتيروس في النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوروجواي ضد كولومبيا في ثاني مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الثالثة فجرا في ثاني مباراتي المربع الذهبي على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.

فيما سيخوض الخاسر مباراة المركز الثالث ضد كندا فجر الأحد المقبل.

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انتهت.. كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

ق 90+5: أووووووه أوريبي يسدد كرة ترتد من عارضة أوروجواي مهدرا فرصة هدف ثاني بعد مرتدة سريعة كولومبية.

#URUxCOL| NO TE PUEDO CREER, COCHO 🙃 Se lo perdió Giorgian De Arrascaeta tras una buena jugada colectiva.#CopaAméricaXTVCiudad 📺#LaCelestexTVCiudad 🏆 pic.twitter.com/clcSYtuhnj — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 90+2: دي أراساكايتا يسد كرة تمر أعلى عارضة فارجاس

ق 88: كيفين كاستانو يتلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تمر بجوار القائم مهدرا فرصة إنهاء اللقاء.

ق 75: تسديدة قوية من فالفيردي تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كولومبيا

#URUxCOL| LO TUVO SUÁREZ 🙆🏽‍♂️ Cerca, realmente cerquita el remate de Luis. Colombia sigue ganándole a Uruguay por 1-0.#CopaAméricaXTVCiudad 🇺🇾#LaCelestexTVCiudad 📺 pic.twitter.com/8ALYAti96E — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 71: القائم يمنع هدفا لسواريز بتسديدة قوية من داخل منطقة

#URUxCOL| ENTRA ÉL... Tras la amonestación de Guillermo Varela, Marcelo Bielsa mandó a la cancha a Luis Suárez.#CopaAméricaXTVCiudad 📺#LaCelestexTVCiudad 🏆 pic.twitter.com/TQdZCIKNhS — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 66: مشاركة لويس سواريز بدلا من فاريلا الذي شارك بديلا في الشوط الأول

ق 60: إصابة ريتشارد ريوس وسقوطه أرضا مجددا وخروجه مشاركة ماتيوس أوريبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة من لويس دياز من داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة في يد الحارس روشيت.

#URUxCOL | FRUTILLAAAA 🍓 TARJETA ROJA 🔴 En 45+2' de partido, Colombia se queda con diez jugadores, Daniel Muñoz se va expulsado.#CopaAméricaxTVCiudad 📺#LaCelestexTVCiudad 🏆 pic.twitter.com/7RjImH3vdI — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 45: بطاقة صفراء ثانية لدانييل مونيوز وطرده بسبب تدخل قوي ثم ضرب لاعب بدون كرة.

ق 38: جوووووووووول أوووووووووووول.. ليرما يسجل برأسية بعد ركنية نفذها خاميس

ق 35: خروج رودريجو بنتانكور ومشاركة جييريمو فاريلا.

ق 34: رأسية من جون كوردوبا لكن بعيدة عن المرمى.

#URUxCOL | PERDONAMOS OTRA VEZ 🙃 🇺🇾 En un contragolpe espectacular de Uruguay, Darwin Nuñez tuvo el primero del encuentro, pero se lo perdió por centímetros.#LaCelestexTVCiudad 📺 #CopaAméricaxTVCiudad 🏆 pic.twitter.com/uOOS3a87ry — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 27: داروين يتوغل أمام مدافع كولومبيا ويطلق تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

#URUxCOL | DAAAARWIN, CASI 🙆🏽‍♂️ El delantero del Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 recibió la pelota, definió de zurda y la caprichosa se fue pidiendo perdón, al ladito del palo.#LaCelestexTVCiudad 📺 #CopaAméricaxTVCiudad 🏆 pic.twitter.com/dhpoGtjWb4 — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) July 11, 2024

ق 18: داروين ينفرد ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كولومبيا

ق 15: عرضية لويس دياز ورأسية مونيوز تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أوروجواي

بداية اللقاء في الثالثة فجرا