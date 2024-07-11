انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(1) كولومبيا.. اللوس كافيتيروس في النهائي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 02:56

كتب : FilGoal

خاميس رودريجيز - كولومبيا - رودريجو بنتانكور - أوروجواي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوروجواي ضد كولومبيا في ثاني مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الثالثة فجرا في ثاني مباراتي المربع الذهبي على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.

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فيما سيخوض الخاسر مباراة المركز الثالث ضد كندا فجر الأحد المقبل.

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انتهت.. كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

ق 90+5: أووووووه أوريبي يسدد كرة ترتد من عارضة أوروجواي مهدرا فرصة هدف ثاني بعد مرتدة سريعة كولومبية.

ق 90+2: دي أراساكايتا يسد كرة تمر أعلى عارضة فارجاس

ق 88: كيفين كاستانو يتلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تمر بجوار القائم مهدرا فرصة إنهاء اللقاء.

ق 75: تسديدة قوية من فالفيردي تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كولومبيا

ق 71: القائم يمنع هدفا لسواريز بتسديدة قوية من داخل منطقة

ق 66: مشاركة لويس سواريز بدلا من فاريلا الذي شارك بديلا في الشوط الأول

ق 60: إصابة ريتشارد ريوس وسقوطه أرضا مجددا وخروجه مشاركة ماتيوس أوريبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة من لويس دياز من داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة في يد الحارس روشيت.

ق 45: بطاقة صفراء ثانية لدانييل مونيوز وطرده بسبب تدخل قوي ثم ضرب لاعب بدون كرة.

ق 38: جوووووووووول أوووووووووووول.. ليرما يسجل برأسية بعد ركنية نفذها خاميس

ق 35: خروج رودريجو بنتانكور ومشاركة جييريمو فاريلا.

ق 34: رأسية من جون كوردوبا لكن بعيدة عن المرمى.

ق 27: داروين يتوغل أمام مدافع كولومبيا ويطلق تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 18: داروين ينفرد ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كولومبيا

ق 15: عرضية لويس دياز ورأسية مونيوز تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أوروجواي

بداية اللقاء في الثالثة فجرا

أوروجواي كولومبيا كوبا أمريكا 2024
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