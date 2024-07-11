يورو 2024 - فان دايك: من الصعب تقبل ذلك.. وتحطمت أحلامنا

كشف فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا أن فريقه تحطمت أحلامه بعد توديع يورو 2024 من نصف النهائي، وكشف ما دار مع الحكم عقب نهاية اللقاء.

وودعت الطواحين البطولة من المربع الذهبي بالخسارة بهدف قاتل ضد الأسود الثلاثة بنتيجة 2-1.

وقال فان دايك عبر قناة بي إن سبورتس: "من الواضح أننا شهدنا طوال البطولة العديد من الفرق في فريقنا، فرق جيدة في المستوى الهجومي والدفاعي، ولكن أيضا فريق سيء أمام النمسا، كانت مباراة اليوم جيدة، لأسباب عديدة، مع الكرة وبدونها، كانت مباراة مكثفة".

وأضاف "خلق لاعبو إنجلترا فرص جيدة، وكذلك نحن. من الصعب قبول الخسارة في اللحظة الأخيرة. خاصة عندما تكون مباراة نصف النهائي بالضربة القاضية وتحطمت أحلامنا".

وردا على ما دار بينه وبين الحكم عقب صافرة نهاية اللقاء أجاب قائلا: "لا أعرف ماذا أقول، لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أقول شيئا عن هذا، قلت ذلك لوسائل الإعلام الهولندية، كل ما في الأمر هو أن الحكم خرج من الملعب بسرعة كبيرة بعد المباراة، ولم يكن لديه الوقت للرد".

وأتم: "انتهت المباراة وخسرنا، من الصعب تقبل ذلك. في لحظات معينة، كان من الواضح أن الأمر كان يجب أن يسير في طريقنا. لم يحدث ذلك. مهما كانت النتيجة، فالأمر صعب، ومن الصعب تقبله. كان لدينا حلما كبيرا، واعتقدنا أنه يمكننا تحقيقه هنا".

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موعد نهائي يورو 2024 والقناة الناقلة

ويلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء.

تقام المباراة على الملعب الأولمبي في برلين والذي يتسع لـ 71 ألف مشجع.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة من الشبكة القطرية.

كما لم يتحدد اسم حكم المباراة النهائية.