يورو 2024 - تشافي سيمونز: أنا محبط للغاية.. كانت لدينا الفرصة لإنهاء الأمور

أعرب تشافي سيمونز لاعب وسط منتخب هولندا عن إحباطه بعد توديع يورو 2024 من نصف النهائي بالخسارة من إنجلترا.

وودعت الطواحين البطولة من المربع الذهبي بالخسارة بهدف قاتل ضد الأسود الثلاثة.

وقال سيمونز لموقع يويفا: "الأمر صعب، هذه الخسارة، أنا محبط للغاية، أعتقد أننا كنا جيدين، لكن هذه بداية رحلة ستكون مشرقة، أنا فخور لهذا الفريق".

وأضاف "بالطبع تريد الحصول على الكرة والسيطرة على المباراة، لكن نعلم أننا نواجه فريقا جيدا ويريدون الاستحواذ على الكرة أيضا".

وتابع "أغلب أوقات المباراة كانت مضغوطة، ننتظر ارتكابهم للأخطاء، كانت لدينا الفرصة لإنهاء الأمور، لكننا في النهاية كنا متعبين قليلا".

وسجل سيمونز هدف هولندا الأول، وأدرك هاري كين التعادل فيما خطف بديله أولي واتكينز الفوز القاتل في آخر دقائق المباراة.

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موعد نهائي يورو 2024 والقناة الناقلة

ويلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء.

تقام المباراة على الملعب الأولمبي في برلين والذي يتسع لـ 71 ألف مشجع.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة من الشبكة القطرية.

كما لم يتحدد اسم حكم المباراة النهائية.