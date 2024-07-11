تشكيل كوبا أمريكا - ثلاثي في دفاع أوروجواي.. وعودة ليرما لقيادة وسط كولومبيا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 02:08

كتب : FilGoal

كولومبيا

أجرى مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ أوروجواي تغييرات في شكل فريقه لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الثالثة فجرا في ثاني مباراتي المربع الذهبي على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر بييلسا الاعتماد على ثلاثي في دفاع أوروجواي ضد كولومبيا لتعويض غياب رونالد أراوخو بسبب الإصابة ونتياهان نانديز بسبب الإيقاف.

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في المقابل اعتمد نيستور لورينزو المدير الفني لـ كولومبيا على نفس الأسماء مع عودة جيفرسون ليرما لقيادة وسط كولومبيا بعد نهاية الإيقاف.

وجاء تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

الدفاع: ماتياس أوليفيرا – جوزيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كاسيريس

الوسط: مانويل أوجارتي – نيكولاس دي لا كروز – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

الهجوم: ماكسمليانو أراوخو – داروين نونيز – فاكوندو بيليستري

فيما جاء تشكيل كولومبيا:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: دانييل مونيوز – دافينسون سانشيز – كارلوس كويستا – يوهان موهيكا

الدفاع: ريتشارد ريوس – جيفرسون ليرما – جون أرياس

الوسط: خاميس رودريجيز – جون كوردوبا – لويس دياز

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.

فيما سيخوض الخاسر مباراة المركز الثالث ضد كندا فجر الأحد المقبل.

ويأمل منتخب أوروجواي في الوصول للنهائي من أجل منافسة الأرجنتين على اللقب السادس عشر للانفراد على عرش القارة، إذ يحمل كل منتخب 15 لقبا.

فيما يسعى منتخب كولومبيا للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2001 والتي حقق خلالها اللقب.

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