يورو 2024 - ساوثجيت: نستحق الفوز على هولندا.. وهذا سبب خروج كين

يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن فريقه يستحق الوصول لنهائي يورو 2024.

وانتصر الإنجليز بنتيجة 2-1 بهدف قاتل على هولندا في نصف نهائي يورو 2024.

وقال ساوثجيت عبر قناة ITV الإنجليزية: "لعبنا جيدا خلال اللقاء، الأمر كان معقدا، أجروا تغييرات لذلك أجرينا تغييرات، وكان الأمر خاصا في النهاية".

وعن مساهمة البديلين في هدف الفوز القاتل أجاب: "في بعض الأحيان تسير الأمور بهذه الطريقة، الأمر الأهم أن جميع الأسماء الموجودة في القائمة عندما تشارك فأن أدائهم مثالي وأنا سعيد من أجل أولي".

وواصل "هاري كين تعرض لضربة في الشوط الأول، أولي ضغط جيدا وركض من خلف المدافع".

وأكمل "كان لدينا كرة تم تشتيتها من على خط المرمى وكرة أخرى ارتدت من العارضة، أعتقد أننا نستحق الفوز هذه الليلة".

وأردف "فيل فودين؟ كان تأثيره كبير في المباراة".

وأتم "إذا نظرت لأرقام المشجعين، يبدو الأمر أننا نلعب خارج أرضنا، لكن لا يبدو كذلك من كم الضوضاء".

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موعد نهائي يورو 2024 والقناة الناقلة

ويلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء.

تقام المباراة على الملعب الأولمبي في برلين والذي يتسع لـ 71 ألف مشجع.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة من الشبكة القطرية.

كما لم يتحدد اسم حكم المباراة النهائية.