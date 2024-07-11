يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

يعتقد رونالد كومان المدير الفني لـ هولندا أن فريقه استحق الوصول لشوطين إضافيين ضد إنجلترا في يورو 2024.

وخسرت هولندا من إنجلترا بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل بهدف أولي واتكينز.

وقال رونالد كومان عبر قناة ITV الإنجليزية: "شكّل منتخب إنجلترا لنا مشاكل في نصف ملعبنا خلال الشوط الأول".

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وأضاف "لم نتحكم في كيفية لعب الإنجليز بين الخطوط بتواجد فودين وبيلينجهام".

وأكمل "كنا أفضل في الدقائق العشرين الأخيرة، سجلوا هدفا رائعا في الدقيقة الأخيرة وهذه هي كرة القدم".

وأتم "ربما استحققنا الوصول لشوطين إضافيين، لكن هذا هو الأمر وأنا فخور بالفريق. خضنا بطولة عظيمة".

كلما تظن أن الأسد مات تجده يستيقظ فجأة ويعود إلى الحياة لينقض هو على فريسته ويظفر بالانتصار.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام هولندا إلى انتصار قاتل بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الأربعاء ليطير إلى النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة لهولندا في الدقيقة السابعة.

وأدرك هاري كين التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أولي واتكنز هدف الانتصار القاتل للأسود الثلاثة.

وأصبح منتخب إنجلترا أول فريق في التاريخ يتأهل لنهائي اليورو رغم تأخره في النتيجة في مباراتي ربع ونصف النهائي.

فضد سلوفاكيا أدرك التعادل في الدقيقة 95، وأمام سويسرا تعادل كذلك في الدقيقة 80، وضد هولندا فاز في الدقيقة 91.

كما أن هذه هي أول مرة في تاريخه يبلغ نهائي أي بطولة خارج ملعبه إذ أن كأس العالم 1966 كان في أرضه ونهائي النسخة الماضية من اليورو كان في ويمبلي كذلك.

وأصبح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أول مدير فني في تاريخ بلاده يقودها للتأهل لنهائيين في البطولات الكبرى بعدما خاض نهائي النسخة الماضية من اليورو.

والآن وبعد الهزيمة في ملعب ويمبلي ضد إيطاليا بركلات الترجيح عاد منتخب إنجلترا من الموت إلى الحياة وها هو الآن على مشارف تخطي حزنه ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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