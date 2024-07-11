دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة

أوضح محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر للدراجات حقيقة ما حدث بين اللاعبتين شهد سعيد وجنة وعليوة.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات، ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه.

وقال محمد إبراهيم عبر صدى البلد: "الصدام في السباق أمر طبيعي ومنذ خمسة أيام حدثت واقعة مشابهة في أقوى سباق عالمي وكانت هناك اتهامات بالتعمد لكن تم تغريم اللاعب واحتسابه بالمركز الأخير في السباق".

وأكمل "الاتحاد المصري عاقب شهد بـ 3 عقوبات، غرامة مالية وإيقاف لمدة سنة وإلغاء نتيجتها".

وأردف "هذه السابقة الأولى من نوعها للاعبة شهد ولم يسبق أن حدث ذلك، لا توجد منافسة بين الثنائي شهد وجنة من الأساس ليكون هناك ضغينة بينهن".

وواصل "شهد لاعبة موهوبة وصغيرة في السن وإذا كان هناك حالة تعمد فبالتأكيد لن تكون متواجدة في المنتخب".

وتابع "فوجئنا بعمل محضر في الشرطة رغم أنها واقعة رياضية، وفي قسم الشرطة حاولنا الصلح بينهن لكن جنة رفضت وغير صحيح أنها كانت بين الحياة والموت ولدينا التقرير الطبي".

وأتم "جنة كانت تعاني من سحجات في الكتف والذراع الأيمن وكدمة شديدة في لوح الكتف الأمامي، وغير صحيح تعرضها لفقدان مؤقت في الذاكرة".

وتمنت جنة عليوة لاعبة الدراجات المصرية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس بصورة طبيعية.

وكشفت جنة أن أمنيتها تأتي بسبب أن مستوى شهد الرياضي سيمنحها المركز الأخير.

وقالت جنة عليوة لاعبة الدراجات عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله أنا بحال أفضل في الوقت الحالي، لم أصل لنسبة 100% ولكن لازلت في التأهيل ولم أعود للمشاركة".

وأوضحت "عادت ذاكرتي بعد العملية الجراحية تقريبا".

وكشفت جنة "أنا الوحيدة في مصر التي أرغب في مشاركة شهد بأولمبياد باريس، وذلك لأن مستواها الرياضي سيمنحها المركز الأخير".

وأضافت "شهد لم تفز بأي سباق محلي وهذه ليست أمنية بالنسبة لي لكنها نتائج حقيقية، والمفاجأة بالنسبة لي كان ما حدث في سباق الجمهورية -تقصد الحادثة- وغير طبيعي ما فعلته".

وواصلت "قبل الحادثة في سباق بطولة الجمهورية وخلال لف الدوران، تلفظت شهد بألفاظ لا يمكنني توضيحها لتسبّني، وكان هناك تعليمات من مدربها لتعمد مضايقتي".

وتابعت "كان من الممكن أن أسامحها بالفعل لكن إن كانت أعتذرت على الأقل".

أما عن سبب البلاغ فأوضحت "محضر الشرطة أمر طبيعي لأن من فعل ذلك المستشفى بسبب الواقعة وليس أنا وعائلتي في البداية".

واختتم جنة تصريحاتها "كنت في المنتخب آخر مرة منذ عامين ولا أعلم سبب غيابي، يمكنكم سؤال محمد إبراهيم منتخب مصر عن ذلك".