في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية

أصبح بيراميدز الفريق المصري الوحيد الذي سيشارك في الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية الموسم المقبل، فهل سيتم فتح باب الانتقالات له بشكل استثنائي مبكر؟

وسيشارك بيراميدز الموسم المقبل في دوري أبطال رفقة الأهلي.

وتقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه لن يتم فتح باب القيد بشكل استثنائي لـ بيراميدز من أجل المشاركة في تمهيدي أبطال إفريقيا بسبب استمرار الدوري المصري، وبيراميدز سيشارك قاريا والدوري ما زال قائما.

ويستمر الدوري المصري حتى 18 أغسطس المقبل، فيما تقام المباريات التمهيدية الأولى في الفترة من 16 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر.

وإلى جانب الأهلي تم إعفاء كل من الترجي وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي من خوض منافسات المرحلة التمهيدية من البطولة.

وبعد ذلك سيتواجد في القرعة 54 فريقا من أصل 59 لتحديد هوية المتنافسين.

وتم تقسيم الأندية على 5 أوعية بواقع 36 ناديا لم يتم تصنيفهم و14 لأصحاب التصنيف المنخفض.

جدير بالذكر أن الزمالك والمصري تم إعفائهما كذلك من المشاركة في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.