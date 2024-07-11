في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية

الخميس، 11 يوليه 2024 - 01:11

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - فيوتشر

أصبح بيراميدز الفريق المصري الوحيد الذي سيشارك في الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية الموسم المقبل، فهل سيتم فتح باب الانتقالات له بشكل استثنائي مبكر؟

وسيشارك بيراميدز الموسم المقبل في دوري أبطال رفقة الأهلي.

وتقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
كاف يعلن إعفاء الأهلي ومشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز "أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز اتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز لم يطلب خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب.. وهذا ردنا إن حدث

وحسبما علم FilGoal.com فإنه لن يتم فتح باب القيد بشكل استثنائي لـ بيراميدز من أجل المشاركة في تمهيدي أبطال إفريقيا بسبب استمرار الدوري المصري، وبيراميدز سيشارك قاريا والدوري ما زال قائما.

ويستمر الدوري المصري حتى 18 أغسطس المقبل، فيما تقام المباريات التمهيدية الأولى في الفترة من 16 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر.

وإلى جانب الأهلي تم إعفاء كل من الترجي وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي من خوض منافسات المرحلة التمهيدية من البطولة.

وبعد ذلك سيتواجد في القرعة 54 فريقا من أصل 59 لتحديد هوية المتنافسين.

وتم تقسيم الأندية على 5 أوعية بواقع 36 ناديا لم يتم تصنيفهم و14 لأصحاب التصنيف المنخفض.

جدير بالذكر أن الزمالك والمصري تم إعفائهما كذلك من المشاركة في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

بيراميدز الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
شقيق أحمد رفعت: وليد دعبس ساندنا كثيرا.. وهذا ما نريد حدوثه العاشرة له هذا الموسم.. معروف حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز حكم الأهلي وبيراميدز "المثير للجدل".. ارتبط اسمه بقضية نيجريرا وشكوى ريال مدريد وبرشلونة "أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا نادر شوقي يكشف حقيقة صلة عبد الظاهر السقا بسفر أحمد رفعت للإمارات
أخر الأخبار
مباشر كوبا أمريكا - أوروجواي (0)-(0) كولومبيا.. بداية ثاني مباريات المربع الذهبي 18 دقيقة | أمريكا
يورو 2024 - فان دايك: من الصعب تقبل ذلك.. وتحطمت أحلامنا 19 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - تشافي سيمونز: أنا محبط للغاية.. كانت لدينا الفرصة لإنهاء الأمور 59 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل كوبا أمريكا - ثلاثي في دفاع أوروجواي.. وعودة ليرما لقيادة وسط كولومبيا ساعة | أمريكا
يورو 2024 - ساوثجيت: نستحق الفوز على هولندا.. وهذا سبب خروج كين ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي ساعة | ألمانيا 2024
دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي