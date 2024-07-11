واتكنز: نحن لا نستسلم أبدا.. وأبلغت بالمر بما سيحدث

الخميس، 11 يوليه 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

أولي واتكنز

أعرب أولي واتكنز نجم إنجلترا عن سعادته البالغة عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلاده على هولندا.

وسجل واتكنز هدفا في الوقت القاتل ليحول تأخر إنجلترا بهدف إلى الفوز بهدفين في نصف نهائي يورو 2024.

وقال واتكنز عبر "ITVSPORT": "كنت أنتظر هذه اللحظة. لقد استغرق الأمر الكثير من العمل الشاق، لقد حصلت على الفرصة وانتهزتها بكلتا يدي".

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وأضاف "أبلغت كول بالمر عند دخولنا إلى الملعب بأنه سيمرر لي، وبمجرد أن حصل على الكرة تيقنت أنه سيمررها لي، وعندما سددتها في الزواية وسكنت الشباك، كان أفضل شعور على الإطلاق".

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع مرر البديل كول بالمر بينية إلى داخل منطقة الجزاء ومنها أطلق البديل الأخر أولي واتكنز تسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني والقاتل لإنجلترا.

وأتم "نحن لا نستسلم أبدا ونجحنا في قلب تأخرنا بهدف إلى الفوز. نحن مستعدون لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية".

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام هولندا إلى انتصار قاتل بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الأربعاء ليطير إلى النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وافتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة لهولندا في الدقيقة السابعة.

وأدرك هاري كين التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أولي واتكنز هدف الانتصار القاتل للأسود الثلاثة.

وأصبح منتخب إنجلترا أول فريق في التاريخ يتأهل لنهائي اليورو رغم تأخره في النتيجة في مباراتي ربع ونصف النهائي.

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