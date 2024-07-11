نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات

الخميس، 11 يوليه 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

يورو 2024

ضرب منتخب إنجلترا موعدا مثيرا وناريا مع إسبانيا في نهائي يورو 2024 والمقامة في ألمانيا.

وتأهل منتخب إسبانيا للنهائي بالفوز على فرنسا بنتيجة 2-1.

فيما تأهل منتخب إنجلترا بفوز قاتل على هولندا بنتيجة 2-1.

وسيتواجه المنتخبان لأول مرة في نهائي بطولة أوروبا.

ويأمل اللاروخا في حصد اللقب الرابع في تاريخه للانفراد بالرقم القياسي.

فيما يسعى منتخب إنجلترا لحصد لقب اليورو لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من إيطاليا في نهائي النسخة الماضية.

موعد نهائي يورو 2024 والقناة الناقلة

ويلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء.

تقام المباراة على الملعب الأولمبي في برلين والذي يتسع لـ 71 ألف مشجع.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة من الشبكة القطرية.

كما لم يتحدد اسم حكم المباراة النهائية.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان في 27 مباراة، فاز الإنجليز في 13 والإسبان في 10 وتعادل في 4.

وسجل لاعبو الأسود الثلاثة 45 هدفا في شباك اللاروخا.

فيما سجل لاعبو اللاروخا 32 هدفا في شباك الأسود الثلاثة.

وانتهت المواجهة الأخيرة بينهما في 2018 بفوز الإنجليز 3-2 في لقاء أقيم بدور الأمم الأوروبية بنسختها الأولى.

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نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات ساعة | ألمانيا 2024
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