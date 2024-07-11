مدير المنتخب الأولمبي يكشف آخر تطورات أزمة السفر إلى فرنسا

كشف محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي آخر تطورات أزمة تأجيل السفر إلى فرنسا.

وكان من المقرر ان تتجه بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى فرنسا يوم 10 يوليو قبل أن يتم تأجيلها.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي عبر أون تايم سبورتس: "ننتظر الحصول على التأشيرات الخاصة بالدخول إلى فرنسا غدا، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة والجهات المعنية".

وأنهت بعثة المنتخب الأولمبي الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر الى مدينة بوردو بفرنسا وذلك لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجاري ثم العراق يوم 17 يوليو استعداداً للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وأجاب "إبراهيم عادل مستمر داخل معسكر المنتخب الأولمبي. اللاعب مازال يخضع إلى تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي في الوقت الحالي".

ومن المنتظر استلام التأشيرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية طبقا لإجراءات السفارة الفرنسية، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية خلال الساعات القادمة، ومن ثم التحرك الى مدينة بوردو الفرنسية.

وتسافر البعثة بالطائرة الخاصة التي تم حجزها وسداد تكاليفها بعد استلام التأشيرات.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.