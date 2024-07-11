دراجات - جنة عليوة: أنا الوحيدة التي تتمنى مشاركة شهد لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير

الخميس، 11 يوليه 2024 - 00:15

كتب : محمد سمير

جنة عليوة - لاعبة دراجات

تمنت جنة عليوة لاعبة الدراجات المصرية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس بصورة طبيعية.

وكشفت جنة أن أمنيتها تأتي بسبب أن مستوى شهد الرياضي سيمنحها المركز الأخير.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات، ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه.

أخبار متعلقة:
اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة بعد إسقاط زميلتها.. اتحاد الدراجات لـ في الجول: اجتماع لمناقشة قرار سفر شهد سعيد إلى الأولمبياد في رحلة بالدراجة.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع نجم الغريم دورتموند أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية المشاركات المصرية بمنافسات الدراجات لـ ابتسام زايد

وقالت جنة عليوة لاعبة الدراجات عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله أنا بحال أفضل في الوقت الحالي، لم أصل لنسبة 100% ولكن لازلت في التأهيل ولم أعود للمشاركة".

وأوضحت "عادت ذاكرتي بعد العملية الجراحية تقريبا".

وكشفت جنة "أنا الوحيدة في مصر التي أرغب في مشاركة شهد بأولمبياد باريس، وذلك لأن مستواها الرياضي سيمنحها المركز الأخير".

وأضافت "شهد لم تفز بأي سباق محلي وهذه ليست أمنية بالنسبة لي لكنها نتائج حقيقية، والمفاجأة بالنسبة لي كان ما حدث في سباق الجمهورية -تقصد الحادثة- وغير طبيعي ما فعلته".

وواصلت "قبل الحادثة في سباق بطولة الجمهورية وخلال لف الدوران، تلفظت شهد بألفاظ لا يمكنني توضيحها لتسبّني، وكان هناك تعليمات من مدربها لتعمد مضايقتي".

وتابعت "كان من الممكن أن أسامحها بالفعل لكن إن كانت أعتذرت على الأقل".

أما عن سبب البلاغ فأوضحت "محضر الشرطة أمر طبيعي لأن من فعل ذلك المستشفى بسبب الواقعة وليس أنا وعائلتي في البداية".

واختتم جنة تصريحاتها "كنت في المنتخب آخر مرة منذ عامين ولا أعلم سبب غيابي، يمكنكم سؤال محمد إبراهيم منتخب مصر عن ذلك".

دراجات جنة عليوة شهد سعيد
نرشح لكم
دراجات - وزارة الرياضة توجه اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد بالأولمبياد رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة تعليق سارة سمير بعد اختيارها لرفع علم مصر في افتتاح الأولمبياد ياسر إدريس: لم نُبلغ فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس.. وسبب صعود لجين سباحة - بسبب 0.02 ثانية.. فريدة عثمان تعلن عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 تنس - أنس جابر تودع ويمبلدون من الدور الثالث
أخر الأخبار
المتحدة تعلن وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 6 دقيقة | الدوري المصري
عكاظ: اتحاد جدة يستعد للإعلان عن التعاقد مع بلان 6 دقيقة | سعودي في الجول
تعرف على منافسي الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – لاعب فرنسا السابق: مبابي ليس قائدا جيدا 53 دقيقة | ألمانيا 2024
جريزمان يرفض الاعتزال دوليا 54 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر – قرعة تمهيدي أبطال إفريقيا.. ونهاية مراسم سحب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
دراجات - وزارة الرياضة توجه اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد بالأولمبياد ساعة | رياضة نسائية
في الجول يكشف سبب عدم تواجد أسماء لفرق ليبية في قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي