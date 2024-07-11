أسود عائدة من الموت

الخميس، 11 يوليه 2024 - 00:13

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة هولندا وإنجلترا في يورو 2024

كلما تظن أن الأسد مات تجده يستيقظ فجأة ويعود إلى الحياة لينقض هو على فريسته ويظفر بالانتصار.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام هولندا إلى انتصار قاتل بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الأربعاء ليطير إلى النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة لهولندا في الدقيقة السابعة.

وأدرك هاري كين التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أولي واتكنز هدف الانتصار القاتل للأسود الثلاثة.

وأصبح منتخب إنجلترا أول فريق في التاريخ يتأهل لنهائي اليورو رغم تأخره في النتيجة في مباراتي ربع ونصف النهائي.

فضد سلوفاكيا أدرك التعادل في الدقيقة 95، وأمام سويسرا تعادل كذلك في الدقيقة 80، وضد هولندا فاز في الدقيقة 91.

كما أن هذه هي أول مرة في تاريخه يبلغ نهائي أي بطولة خارج ملعبه إذ أن كأس العالم 1966 كان في أرضه ونهائي النسخة الماضية من اليورو كان في ويمبلي كذلك.

وأصبح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أول مدير فني في تاريخ بلاده يقودها للتأهل لنهائيين في البطولات الكبرى بعدما خاض نهائي النسخة الماضية من اليورو.

والآن وبعد الهزيمة في ملعب ويمبلي ضد إيطاليا بركلات الترجيح عاد منتخب إنجلترا من الموت إلى الحياة وها هو الآن على مشارف تخطي حزنه ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل المنتخبين

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من قبل المنتخبين وفي الدقيقة الثامنة استخلص تشافي سيمونز الكرة من ديكلان رايس وأطلق تسديدة قوية للغاية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لهولندا.

وسدد هاري كين الكرة وسط محاولة من دينزيل دومفريز لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى.

ولكن توقف اللعب بداعي احتمالية وجود إعاقة من المدافع الهولندي على هاري كين وبالفعل احتسب الحكم عقب مشاهدة اللقطة ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 18 سدد هاري كين الركلة بنجاح ليعلن تعادل إنجلترا.

ومرر كوبي ماينو بينية رائعة إلى فيل فودين لكن تسديدة الأخير شتتها دومفريز من على خط المرمى ببراعة قبل أن تعبره الكرة وتعلن عن تقدم إنجلترا.

وفي الدقيقة 32 كاد دومفريز يسجل هدفا ثانيا برأسية لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وعقب مرور دقيقتين فقط كاد فودين يسجل هدفا رائعا لإنجلترا بتسديدة يسارية مقوسة لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن.

ومرر ماينو كرة بالكعب لكن تسديدة فودين الزاحفة تصدى لها حارس هولندا.

وعلى عكس الشوط الأول، جاءت بداية نظيره الثاني هادئة للغاية وانحسر اللعب في وسط الملعب.

وأنهى ذلك الهدوء تسديدة من فيرجيل فان دايك من داخل منطقة الجزاء إثر عرضية من ركلة حرة أبعدها الحارس جوردان بيكفورد.

وسدد تشافي سيمونز كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدى لها بيكفورد بثبات.

وسجل بوكايو ساكا هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 تم إلغائه بداعي التسلل على كايل ووكر قبل تمريره العرضية الزاحفة من الناحية اليمنى.

وسدد كول بالمر كرة قوية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع مرر كول بالمر بينية إلى داخل منطقة الجزاء ومنها أطلق أولي واتكنز تسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني والقاتل لإنجلترا.

لم يحدث جديد فيما تبقى من دقائق لتنتهي المباراة بانتصار إنجلترا والتأهل إلى النهائي.

هولندا إنجلترا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - تشافي سيمونز: أنا محبط للغاية.. كانت لدينا الفرصة لإنهاء الأمور يورو 2024 - ساوثجيت: نستحق الفوز على هولندا.. وهذا سبب خروج كين يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي واتكنز: نحن لا نستسلم أبدا.. وأبلغت بالمر بما سيحدث نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات انتهت يورو 2024 – هولندا (1) - (2) إنجلترا.. انتصار قاتل للأسود الثلاثة تشكيل يورو 2024 – بيلينجهام وماينو ورايس في وسط إنجلترا.. وجاكبو يقود هولندا يورو 2024 – جريزمان: إسبانيا كانت أفضل منا في كل شيء.. لا أعذار لدينا
أخر الأخبار
يورو 2024 - تشافي سيمونز: أنا محبط للغاية.. كانت لدينا الفرصة لإنهاء الأمور 4 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل كوبا أمريكا - ثلاثي في دفاع أوروجواي.. وعودة ليرما لقيادة وسط كولومبيا 10 دقيقة | أمريكا
يورو 2024 - ساوثجيت: نستحق الفوز على هولندا.. وهذا سبب خروج كين 24 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي 46 دقيقة | ألمانيا 2024
دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة 58 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية ساعة | الدوري المصري
واتكنز: نحن لا نستسلم أبدا.. وأبلغت بالمر بما سيحدث ساعة | ألمانيا 2024
نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي