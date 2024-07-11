أسود عائدة من الموت

كلما تظن أن الأسد مات تجده يستيقظ فجأة ويعود إلى الحياة لينقض هو على فريسته ويظفر بالانتصار.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام هولندا إلى انتصار قاتل بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الأربعاء ليطير إلى النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة لهولندا في الدقيقة السابعة.

وأدرك هاري كين التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أولي واتكنز هدف الانتصار القاتل للأسود الثلاثة.

وأصبح منتخب إنجلترا أول فريق في التاريخ يتأهل لنهائي اليورو رغم تأخره في النتيجة في مباراتي ربع ونصف النهائي.

فضد سلوفاكيا أدرك التعادل في الدقيقة 95، وأمام سويسرا تعادل كذلك في الدقيقة 80، وضد هولندا فاز في الدقيقة 91.

كما أن هذه هي أول مرة في تاريخه يبلغ نهائي أي بطولة خارج ملعبه إذ أن كأس العالم 1966 كان في أرضه ونهائي النسخة الماضية من اليورو كان في ويمبلي كذلك.

وأصبح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أول مدير فني في تاريخ بلاده يقودها للتأهل لنهائيين في البطولات الكبرى بعدما خاض نهائي النسخة الماضية من اليورو.

والآن وبعد الهزيمة في ملعب ويمبلي ضد إيطاليا بركلات الترجيح عاد منتخب إنجلترا من الموت إلى الحياة وها هو الآن على مشارف تخطي حزنه ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل المنتخبين

تشكيل يورو 2024 – بيلينجهام وماينو ورايس في وسط إنجلترا.. وجاكبو يقود هولندا🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿📋 متنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونجhttps://t.co/ueCYMdwIe0#EURO2024 #يورو2024 pic.twitter.com/sAv8ZLZohK — FilGoal (@FilGoal) July 10, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من قبل المنتخبين وفي الدقيقة الثامنة استخلص تشافي سيمونز الكرة من ديكلان رايس وأطلق تسديدة قوية للغاية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لهولندا.

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وسدد هاري كين الكرة وسط محاولة من دينزيل دومفريز لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى.

ولكن توقف اللعب بداعي احتمالية وجود إعاقة من المدافع الهولندي على هاري كين وبالفعل احتسب الحكم عقب مشاهدة اللقطة ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 18 سدد هاري كين الركلة بنجاح ليعلن تعادل إنجلترا.

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ومرر كوبي ماينو بينية رائعة إلى فيل فودين لكن تسديدة الأخير شتتها دومفريز من على خط المرمى ببراعة قبل أن تعبره الكرة وتعلن عن تقدم إنجلترا.

وفي الدقيقة 32 كاد دومفريز يسجل هدفا ثانيا برأسية لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وعقب مرور دقيقتين فقط كاد فودين يسجل هدفا رائعا لإنجلترا بتسديدة يسارية مقوسة لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن.

ومرر ماينو كرة بالكعب لكن تسديدة فودين الزاحفة تصدى لها حارس هولندا.

وعلى عكس الشوط الأول، جاءت بداية نظيره الثاني هادئة للغاية وانحسر اللعب في وسط الملعب.

وأنهى ذلك الهدوء تسديدة من فيرجيل فان دايك من داخل منطقة الجزاء إثر عرضية من ركلة حرة أبعدها الحارس جوردان بيكفورد.

وسدد تشافي سيمونز كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدى لها بيكفورد بثبات.

وسجل بوكايو ساكا هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 تم إلغائه بداعي التسلل على كايل ووكر قبل تمريره العرضية الزاحفة من الناحية اليمنى.

وسدد كول بالمر كرة قوية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع مرر كول بالمر بينية إلى داخل منطقة الجزاء ومنها أطلق أولي واتكنز تسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني والقاتل لإنجلترا.

لم يحدث جديد فيما تبقى من دقائق لتنتهي المباراة بانتصار إنجلترا والتأهل إلى النهائي.

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