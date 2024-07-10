كرة يد - فريق يحيى الدرع.. فيزبريم يشارك في كأس العالم للأندية 2024

أعلن نادي فيزبريم المجري مشاركته في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية لـ كرة اليد والمقرر إقامتها في مصر العام الجاري.

وكشف النادي الذي يلعب عبر صفوفه يحيى الدرع عبر حسابه أنه سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيشارك النادي المجري بدلا من باريس سان جيرمان الفرنسي والذي سيلعب له من الموسم المقبل يحيى خالد.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني والأهلي والزمالك من مصر وتاوباتي البرازيلي حتى الآن، رفقة فيزبريم.

وودع فيزبريم بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في نسخة 2023-24 من ربع النهائي بالخسارة من ألبورج الدنماركي.

وكان برشلونة قد توج بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد بالفو على ألبورج في النهائي.

وتوج يحيى الدرع وخالد بلقب الثنائية المحلية في المجر بقميص المجر.