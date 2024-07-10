شقيق أحمد رفعت: وليد دعبس ساندنا كثيرا.. وهذا ما نريد حدوثه

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أشاد محمد رفعت شقيق الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بوليد دعبس رئيس النادي السابق.

وتحدث محمد رفعت لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء قائلا: "لسنا في انتظار أي شيء مادي، لا نريد تكرار الأمر مع أي شخص آخر".

وأكمل "نريد الحصول فقط على حق أحمد من أجل الأشخاص الآخرين، أحمد مات ولا يوجد أي شيء يمكن أن يعوضنا عن ذلك لذا نريد حماية الآخرين".

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وعن هل يتابع التحقيقات الجارية من قبل وزارة الرياضة أجاب "لا نتابع أي شيء أو حتى عن التحقيق، حينما تحدثت لأول مرة كنت أريد أن أوصل رسالته فقط".

وأردف "حينما ذكرت اسم أحمد دياب في مداخلتي الإعلامية الأولى شعرت بالراحة كي يشعر أحمد بالراحة".

وعن علاقته مع وليد دعبس قال: "تحدث معي وليد دعبس وشرح لي كل شيء وهو لا يحتاج أي شكر منا بل أحمد شكره من قبل، ومن أول حدوث الوعكة الصحية وحتى وفاته كان يتابع معنا الموقف أول بأول".

وواصل "وليد دعبس تواصل معي عقب تصريحاته وهو يتعامل معنا بشكل جيد للغاية".

وأكمل "نشكر كل من ساندنا وكل من يدعو لصالح أحمد ونطلب منهم عدم التوقف بالدعاء له".

وعن اسم الشخص الثاني الذي قال أحمد إنه تسبب في حدوث ضرر له أجاب محمد شقيقه متسائلا: "أقسم بالله أحمد وحده يعرف اسم الشخص الثاني الذي تسبب في ضرر له، لماذا قد أخفي ذلك الاسم؟".

أحمد رفعت مودرن سبورت وليد دعبس
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