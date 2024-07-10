فوت ميركاتو: اتحاد جدة يلاحق ديابي

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

موسى ديابي - أستون فيلا

يخطط اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وانضم ديابي إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اتحاد جدة يلاحق ديابي ويسعى للتعاقد معه بالصيف الجاري.

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وأوضحت التقارير أن مهمة اتحاد جدة لن تكون سهلى بعدما قاد ديابي نادي أستون فيلا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ديابي شارك مع الفيلانز في الموسم المنصرم خلال 54 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

يذكر أن ديابي كان قريبا من الانتقال للنصر السعودي في اصليف الماضي لكنه فضل ارتداء قمصان أستون فيلا.

أستون فيلا اتحاد جدة
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