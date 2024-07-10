فوت ميركاتو: اتحاد جدة يلاحق ديابي
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 23:24
كتب : FilGoal
يخطط اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي.
موسى ديابي
النادي : أستون فيلا
وانضم ديابي إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن.
وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اتحاد جدة يلاحق ديابي ويسعى للتعاقد معه بالصيف الجاري.
وأوضحت التقارير أن مهمة اتحاد جدة لن تكون سهلى بعدما قاد ديابي نادي أستون فيلا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
ديابي شارك مع الفيلانز في الموسم المنصرم خلال 54 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.
يذكر أن ديابي كان قريبا من الانتقال للنصر السعودي في اصليف الماضي لكنه فضل ارتداء قمصان أستون فيلا.
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