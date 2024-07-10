العاشرة له هذا الموسم.. معروف حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

يدير محمد معروف مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 16 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس على استاد الكلية الحربية في التاسعة مساءً بعد تعديل مواعيد المباريات.

ويعاون معروف كل من يوسف البساطي ومحمود حسين، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه عمر فتحي.

وتعد تلك المباراة العاشرة لمعروف هذا الموسم في الدوري.

وأدار معروف 9 مباريات هذا الموسم في الدوري منها 2 للزمالك وانتهت بفوز الأبيض ضد البنك الأهلي والاتحاد، كما أدار مباراتين لطلائع الجيش انتهت كلاهما بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي.

كما أدار معروف مباراة أنجولا وموريتانيا في دور المجموعات من أمم إفريقيا، ومباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة بعد خصم 3 نقاط عقب الانسحاب من مباراة الأهلي.