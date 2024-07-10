البطولة الخامسة.. مؤمن سليمان يقود الشرطة العراقي لتحقيق ثنائية الدوري والكأس

نجح المدرب الوطني مؤمن سليمان في التتويج بلقب كأس العراق للمرة الثانية في مسيرته.

وقاد سليمان الشرطة العراقي للفوز على القوة الجوية بهدف دون رد في المباراة النهائية لكأس العراق.

وسجل البرازيلي لوكاس سانتوس هدف الفوز على القوة الجوية في الدقيقة 59 من المباراة.

الفوز بلقب الكاس جاء بعد أيام من حسم نادي الشرطة لقب الدوري العراقي ليحقق الثنائية.

البطولة الخامسة

مؤمن سليمان حقق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.