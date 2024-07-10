دورتموند يصدر بيانا بشأن إصابة جويراسي في الكشف الطبي

أصدر بوروسيا دورتموند بيانا بشأن اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال إجراء الكشف الطبي.

ويجري جويراسي الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى دورتموند قادما من شتوتجارت.

وقال دورتموند في بيان مساء الأربعاء: "تم اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال الفحص الطبي. تفاصيل الإصابة تتطلب المزيد من الفحوصات".

وينتظر دورتموند النتائج النهائي للفحوصات الطبية لتحديد موقفه من إتمام صفقة جويراسي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا ذكرت في وقت سابق أن جويراسي سيوقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

وأضاف التقرير أن دورتموند تفوق على ميلان وأرسنال في السباق على ضم المهاجم الغيني.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد جيراسي لاعب شتوتجارت

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.