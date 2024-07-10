دورتموند يصدر بيانا بشأن إصابة جويراسي في الكشف الطبي

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

أصدر بوروسيا دورتموند بيانا بشأن اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال إجراء الكشف الطبي.

ويجري جويراسي الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى دورتموند قادما من شتوتجارت.

وقال دورتموند في بيان مساء الأربعاء: "تم اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال الفحص الطبي. تفاصيل الإصابة تتطلب المزيد من الفحوصات".

أخبار متعلقة:
كاف يعلن إعفاء الأهلي ومشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية دوري المحترفين - وادي دجلة يعلن مدربه الجديد مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز

وينتظر دورتموند النتائج النهائي للفحوصات الطبية لتحديد موقفه من إتمام صفقة جويراسي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا ذكرت في وقت سابق أن جويراسي سيوقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

وأضاف التقرير أن دورتموند تفوق على ميلان وأرسنال في السباق على ضم المهاجم الغيني.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد جيراسي لاعب شتوتجارت

Image

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

سيرهو جويراسي دورتموند
نرشح لكم
يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي واتكنز: نحن لا نستسلم أبدا.. وأبلغت بالمر بما سيحدث نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات أسود عائدة من الموت شارك كبديل وسجل.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على زيجيد وديا انتهت يورو 2024 – هولندا (1) - (2) إنجلترا.. انتصار قاتل للأسود الثلاثة تشكيل يورو 2024 – بيلينجهام وماينو ورايس في وسط إنجلترا.. وجاكبو يقود هولندا دي مارزيو: تعطل مفاوضات انتقال جرينوود إلى فرنسا بسبب عمدة مارسيليا
أخر الأخبار
يورو 2024 - كومان: استحققنا الوصول لشوطين إضافيين.. وفخور بفريقي 19 دقيقة | ألمانيا 2024
دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة 31 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف حقيقة فتح باب القيد استثنائيا لـ بيراميدز لأجل المشاركة الإفريقية 41 دقيقة | الدوري المصري
واتكنز: نحن لا نستسلم أبدا.. وأبلغت بالمر بما سيحدث 59 دقيقة | ألمانيا 2024
نهائي يورو 2024 - موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا.. الملعب والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات ساعة | ألمانيا 2024
مدير المنتخب الأولمبي يكشف آخر تطورات أزمة السفر إلى فرنسا ساعة | الكرة المصرية
دراجات - جنة عليوة: أنا الوحيدة التي تتمنى مشاركة شهد لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير ساعة | رياضة نسائية
أسود عائدة من الموت ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي