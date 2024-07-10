خبر في الجول - تفاصيل اتفاق الزمالك مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية

توصلت شركة "ZAT" للملابس الرياضية إلى اتفاق مع الزمالك لتوريد أزياء الأبيض بالموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شركة "ZAT" للملابس توصلت إلى اتفاق مع الزمالك لتوريد الزي الرسمي لجميع الفرق الرياضية بداية من الموسم المقبل.

الاتفاق يشمل الحصول على إمتيازات مادية إضافة إلى إقامة متجر داخل مقر النادي، ومتاجر مؤقتة خارج مصر لتسويق أزياء الزمالك الجديدة.

الاتفاق يضمن أيضا مكافآت خاصة في حال تحقيق البطولات، والمساعدة في تنظيم المباريات الودية.

شركة "ZAT" للملابس الرياضية تولت توريد ملابس المصري البورسعيدي بالموسم الحالي.

يذكر أن الزمالك فاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بطل دوري الأبطال في نهائي السوبر الإفريقي.