انتهت يورو 2024 – هولندا (1) - (2) إنجلترا.. انتصار قاتل للأسود الثلاثة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي هولندا وإنجلترا التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في نصف نهائي يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز قاتل لإنجلترا بهدفين لهدف والتأهل إلى نهائي يورو 2024 لملاقاة إسبانيا.

ق90+1: جوووووووووووول قاتل لإنجلترا بتسديدة زاحفة من أولي واتكنز.

ق89: تسديدة من كول بالمر مرت إلى خارج الملعب.

ق79: جووول؟ لا لا، ساكا سجل هدفا ثانيا لإنجلترا تم إلغائه بداعي التسلل على ووكر قبل تمرير العرضية.

ق65: تسديدة من فان دايك تصدى لها بيكفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تمريرة بالكعب من ماينو لكن تسديدة فودين الزاحفة تصدى لها حارس هولندا.

ق32: يا ربااااه القائم يحرم فودين من هدف محقق.

ق30: يا ربااااه العارضة تحرم هولندا من الهدف الثاني بعد رأسية من دومفريز إثر ركلة ركنية.

ق23: بينية رائعة من ماينو وتسديدة من فودين شتتها دومفريز من على خط المرمى.

ق18: جووووووووووول هاري كين يدرك التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء.

ق17: ركلة جزاء لإنجلترا بداعي إعاقة دومفريز لهاري كين.

ق16: الحكم يعود لمشاهدة الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لصالح هاري كين.

ق14: تسديدة من هاري كين مرت أعلى المرمى.

ق8: جوووووووووووول تشافي سيمونز بووووووووم يسجل الهدف الأول لهولندا بتسديدة صاروخية.

انطلاق المباراة.