تشكيل يورو 2024 – بيلينجهام وماينو ورايس في وسط إنجلترا.. وجاكبو يقود هولندا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا

أعلن رونالد كومان مدرب هولندا ونظيره جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم بينهما.

ويلتقي منتخب هولندا مع منافسه إنجلترا في ملعب سيجنال إيدونا بارك في نصف نهائي يورو 2024.

وسيلاقي الفائز من تلك المباراة منتخب إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

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وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: بارت فيربوخين

في الدفاع: دينزيل دوفمريز- ستيفان دي فري- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي

في الوسط: جيردي شوتن- تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز

في الهجوم: دونيل مالين- ممفيس ديباي- كودي جاكبو

أما تشكيل إنجلترا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: كايل ووكر- مارك جويهي- جون ستونز- كيران تريبيير

في الوسط: كوبي ماينو- جود بيلينجهام- ديكلان رايس

في الهجوم: فيل فودين- هاري كين- بوكايو ساكا

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