دوري المحترفين - وادي دجلة يعلن مدربه الجديد
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 20:42
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع محمد الشيخ لتولي مهمة تدريب الفريق.
وينافس وادي دجلة في دوري المحترفين وهى الدرجة الأدتى من الدوري الممتاز.
وقرر دجلة تعيين الشيخ في مهمة المدير الفني ويعاونه مصطفى شبيطة لاعب الأهلي وبتروجت السابق.
فيما سيتولى مصطفى الدولي مهمة تدريب حراس المرمى.
الشيخ سيتولى مهمة تدريب وادي دجلة خلفا للمدرب الكرواتي توليتش، الذي فشل في الصعود للدوري الممتاز.
وأسند وادي دجلة مهمة المدير الفني لمحمد الشيخ بعد عمله الجيد بقطاع الناشئين.
نرشح لكم
الدرجة الثانية - طارق يحيى مستمر مع إيسترن كومباني لموسم إضافي الخطوة الأولى بعد الاعتزال.. لافيينا يعين محمد صبحي مدربا لحراس المرمى رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج المعجزة لم تحدث.. حرس الحدود ينهي أحلام سبورتنج ويعود إلى الدوري الممتاز انتهت في الدورة الرباعية – سبورتنج (1)-(2) حرس الحدود.. المتأهل الثالث للدوري مواعيد مباريات الأربعاء 26 يونيو 2024 - حسم الصعود للدوري الممتاز.. وختام مجموعات الـ يورو يوم الحسم.. طاقم تحكيم نسائي ضمن ختام دورة الترقي موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا