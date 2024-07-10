دوري المحترفين - وادي دجلة يعلن مدربه الجديد

أتم نادي وادي دجلة إجراءات التعاقد مع محمد الشيخ لتولي مهمة تدريب الفريق.

وينافس وادي دجلة في دوري المحترفين وهى الدرجة الأدتى من الدوري الممتاز.

وقرر دجلة تعيين الشيخ في مهمة المدير الفني ويعاونه مصطفى شبيطة لاعب الأهلي وبتروجت السابق.

فيما سيتولى مصطفى الدولي مهمة تدريب حراس المرمى.

الشيخ سيتولى مهمة تدريب وادي دجلة خلفا للمدرب الكرواتي توليتش، الذي فشل في الصعود للدوري الممتاز.

وأسند وادي دجلة مهمة المدير الفني لمحمد الشيخ بعد عمله الجيد بقطاع الناشئين.