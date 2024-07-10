مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز

استأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، في إطار التحضيرات لمباراة بيراميدز في الدوري.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري مرانا بدنيا في الجيم، على هامش المران الجماعي.

وانتظم بقية اللاعبين في مران بدني وفني تحت إشراف مارسيل كولر، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها فريقان من اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانا متنوعا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.