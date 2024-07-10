اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 19:38

كتب : أحمد الخولي

شهد سعيد - لاعبة الدراجات

أعلن محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات قرار مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات.

ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه.

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وقال عزام في تصريحات لـ FilGoal.com: "شهد سعيد ستسافر إلى باريس وتمثل مصر في الأولمبياد لأن مصلحة مصر أهم من أي شيء".

وبسؤاله هل مصلحة مصر تتعارض مع تطبيق الأخلاقيات؟ أجاب عزام" بالتأكيد لا تعارض ولكن، لا يمكننا من الأساس الانسحاب في الوقت الحالي قبل أيام قليلة من البطولة بسبب إدراج اسمها بالاتحادين الدولي والإفريقي".

وأضاف "إذا كانت هناك لائحة بعقوبة قطع اليد للمخطيء هل أقوم بقطع العنق؟".

وشدد عزام "لذلك غياب شهد عن الأولمبياد سيتسبب في ضرر للاتحاد المصري".

واختتم عزام تصريحاته "نسير حاليا في إجراءات الصلح بين اللاعبين لأنهن بمثابة بنتانا، ومثل هذه الحوادث تحدث أحيانا في سباق الدراجات لكن دون تعمد".

وتنطلق أولمبياد باريس في 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها والمكونة من 149 لاعبا ولاعبة بجانب 16 لاعبا احتياطيا.

أولمبياد باريس شهد سعيد اتحاد الدراجات
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