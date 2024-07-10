على خطى والده.. خيفيرين تورام إلى يوفنتوس

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

خيفرين تورام - منتخب فرنسا

أتم نادي يوفتتوس إجراءات التعاقد مع خيفيرين تورام قادما من نيس الفرنسي.

خيفيرين هو نجل ليليان تورام نجم فرنسا ويوفنتوس السابق.

وأعلن يوفنتوس تعاقده مع خيفيرين تورام صاحب الـ23 عاما لمدة 5 سنوات بشكل رسمي.

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وانتقل خيفيرين إلى يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات، وفقا للتقارير.

وتسابق أكثر من فريق على ضم لاعب نيس، لكنه اختار الانضمام ليوفنتوس.

وكان خيفيرين تورام على رادار ليفربول وبايرن ميونيخ في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

صاحب الـ23 عاما هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب إنتر.

تورام الصغير انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس قبل الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.

يوفنتوس خيفرين تورام
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