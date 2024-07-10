يورو 2024 – جريزمان: إسبانيا كانت أفضل منا في كل شيء.. لا أعذار لدينا

أشاد أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا بالأداء الذي قدمته إسبانيا في مباراة الفريقين مساء أمس الثلاثاء.

وفاز منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب أليانز آرينا.

وفرط منتخب إسبانيا في تقدمه بفضل هدف راندال كولو مواني بعدما استقبل هدفين من لامين جمال وداني أولمو.

وتحدث جريزمان عقب المباراة للصحفيين قائلا: "إسبانيا كانت أفضل منا".

وواصل "كنا نعرف قدرتهم على التسديد من مسافات بعيدة وسمحنا لهم بذلك، كنا نعرف أن لامين يلعب بقدمه اليسرى وسمحنا له بالتسديد بها".

وأردف جريزمان "هدف التعادل تسبب في أذى كبير لنا واستقبال الهدف الثاني بعد أربع دقائق قتلنا".

وأتم جريزمان "هذه هي كرة القدم وافتقرنا إلى العديد من الأشياء، لقد خسرنا أمام إسبانيا القوية ولا توجد أعذار من الإرهاق فهم أيضا لعبوا شوطين إضافيين، لكنهم كانوا أفضل في كل شيء".

وكان منتخب فرنسا خاض في ربع النهائي شوطين إضافيين وفاز على البرتغال بركلات الترجيح.

فيما فازت إسبانيا على ألمانيا عقب اللجوء لشوطين إضافيين.