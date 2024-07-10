موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد سعر التخلي عن رافينيا
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
حدد نادي برشلونة مطالبه المالية من اجل الموافقة على رحيله نجمه البرازيلي رافينيا.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة لن يتخلى عن خدمات رافينيا بأقل من 90 مليون يورو.
الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق، أن الهلال السعودي أبرز المهتمين بالتعاقد مع رافينيا بناء على رغبة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.
وفي حال انضمام رافينيا إلى الهلال فسيكون البرازيلي الخامس، إذ يضم الفريق حاليا نيمار ومالكوم ورينان لودي وميشيل.
وانتقل رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو في صيف 2022.
وخاض رافينيا 37 مباراة مع برشلونة في الموسم المنقضي وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.
وشارك رافينيا مع منتخب البرازيل في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ودعها السيليساو من الدور ربع النهائي.
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