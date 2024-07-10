سكاي: ميلان يتفق مع فوفانا.. وعقبة وحيدة

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - فرنسا

أتم ميلان الإيطالي اتفاقه مع يوسف فوفانا لاعب موناكو لضمه بداية من الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن فوفانا وافق على البنود الشخصية بشأن تعاقده مع ميلان.

وأوضح رومانو أن فوفانا متمسك بالانضمام إلى ميلان، فيما رفض ناديه عرضا من نوتنجهام فورست لضمه مقابل 30 مليون يورو.

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ميلان يواصل مفاوضاته في الوقت الحالي مع موناكو لضم فوفانا ورتوش بسيطة تفصل النادي الإيطالي عن حسم الصفقة.

فوفانا صاحب الـ25 عاما يلعب في صفوف موناكو منذ يناير 2020 قادما من ستراسبورج.

وخاض فوفانا 175 مباراة مع موناكو وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

يوسف فوفانا ميلان
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