تقرير: تشافي رفض تدريب اتحاد جدة

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز عرضا لتدريب اتحاد جدة خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأعلن اتحاد جدة منذ أيام رحيل جاياردو عن تدريبه.

وبحسب صحيفة لو بارزيان الفرنسية، فإن اتحاد جدة قدم عرضا للتعاقد مع تشافي لكن مدرب برشلونة السابق رفض.

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تشافي رحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم المنصرم وحل الألماني هانزي فليك بدلا منه.

في المقابل ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين الفرنسيين لوران بلان وهيرفي رينار من أجل منصب المدير الفني الشاغر.

وكان بلان المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا عاطلاً عن العمل منذ إقالته بعد البداية الكارثية للموسم الماضي مع أولمبيك ليون.

وإذا تم تعيين بلان كمدير فني لاتحاد جدة، فسيكون ذلك بمثابة لم شمل مع كريم بنزيمة الذي عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الفرنسي.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تفكر أيضا في اسم هيرفي رينارد الذي سينتهي عقده مع منتخب فرنسا للسيدات بعد أولمبياد باريس هذا الصيف.

يذكر أن رينار كان مدربا لمنتخب السعودية قبل الرحيل لتدريب سيدات فرنسا.

برشلونة تشافي اتحاد جدة
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