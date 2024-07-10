بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما

أعلن فاسكو دي جاما البرازيلي عودة لاعبه فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة من أستون فيلا لمدة موسم.

وكان كوتينيو قضى الموسم الماضي معارا من أستون فيلا إلى صفوف الدحيل القطري حيث شارك في 23 مباراة مع الفريق القطري في موسم 2023-2024.

اللاعب صاحب الـ32 عاما ينتهي تعاقده مع أستون فيلا في صيف عام 2026.

وقال كوتينيو: "إنه شعور عظيم بالسعادة والفرح والقلق، لقد عشت في الخارج لفترة طويلة، لذلك أشعر حقًا بالسعادة بالعودة إلى المنزل، إلى المكان الذي نشأت فيه، إلى المكان الذي أحبه، إلى النادي الذي أحبه. الجميع يعرف، عائلتي، مدى سعادتي وكلهم سعداء بالعودة"

لعب كوتينيو مع فاسكو دا جاما 19 مباراة بين عامي 2008 و2010.

وبدأ كوتينيو مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي وانتقل لإنتر الإيطالي بعمر 16 عاما.

وأعير خلال فترته بقميص النيراتزوري لفاسكو وإسبانيول الإسباني، وانضم لليفربول في 2013 ولم يحقق أي لقب كما قضى نصف موسم مع محمد صلاح.

وانضم لبرشلونة في يناير 2018 مقابل 105 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة في سوق الانتقالات الشتوية تاريخيا حينها.

حقق بقميص البلاوجرانا 4 ألقاب محلية وأعير موسم 2019-2020 لبايرن ميونيخ وحقق الثلاثية بالفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأخير أعير لأستون فيلا في موسم 2021-22 وانضم للفريق بشكل نهائي، وشارك الموسم الحالي في مباراتين فقط دون أن يسجل أو يصنع.

وسجل كوتينيو ستة أهداف وصنع ثلاثة في 43 مباراة شارك فيهم مع الفريق الإنجليزي.