تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لاستعارة نجمه

دورتموند يصدر بيانا بشأن إصابة جويراسي في الكشف الطبي

دي مارزيو: تعطل مفاوضات انتقال جرينوود إلى فرنسا بسبب عمدة مارسيليا

على خطى والده.. خيفيرين تورام إلى يوفنتوس

موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد سعر التخلي عن رافينيا

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بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما