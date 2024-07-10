"أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

خافيير ألبيرولا روخاس - حكم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الإسباني خافيير روخاس لإدارة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء الجمعة المقبل بالمباراة المؤجلة من الجولة 14.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

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حكم ساحة: خافيير روخاس

حكم مساعد: ألفريدو رودريجيز

حكم مساعد: رودريجيز مورينو

حكم رابع: فيكتور جارسيا

حكم فيديو: إيسيدرو دياز دي ميرا

حكم فيديو مساعد: ماتيو بوسكيتس فيرير.

وأدار روخاس 21 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات.

وخلال 17 مباراة في الدوري الإسباني أشهر روخاس البطاقة الصفراء 56 مرة واحتسب 5 ركلات جزاء وحالة طرد وحيدة.

وأثار روخاس الجدل في بداية الموسم المنقضي عندما أدار مواجهة دربي مدريد بين أتليتكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتمكن أتليتكو مدريد وقتها من الفوز بنتيجة 3-1 وكانت هذه هي الهزيمة الوحيدة لريال مدريد في الدوري.

وتقدمت إدارة ريال مدريد باعتراض على حكم اللقاء بسبب قرارات الحكم وتأثيرها على نتيجة المباراة.

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