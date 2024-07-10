يورو 2024 – نيكو ويليامز يكشف ما قاله إلى لامين جمال قبل مواجهة فرنسا
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 17:32
كتب : FilGoal
كشف نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا عما قاله لزميله لامين جمال قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024.
لامين جمال
النادي : برشلونة
نيكو ويليامز
النادي : أتليتك بلباو
وفاز منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين لهدف مساء أمس الثلاثاء في ملعب أليانز آرينا بفضل لامين جمال وداني أولمو.
وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ اليورو عن عمر يناهز 16 عاما و362 يوما.
ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لنيكو ويليامز وهو يجلس بجوار لامين جمال عقب المباراة.
وتحدث لاعب أتليتك بلباو قائلا: "لقد أخبرته قبل المباراة: هذا يومك وسوف تسجل هدفا".
وأكمل "ربما لن يكون يومي لكن شقيقي سجل هدفا".
"My brother scored" ♥️💛#EURO2024 pic.twitter.com/Esfw2BkLOe— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 10, 2024
وفي النهاية طلب نيكو ويليامز من لامين إظهار جائزة رجل المباراة التي فاز بها.
وينتظر منتخب إسبانيا ملاقاة الفائز من إنجلترا وهولندا في النهائي يوم الأحد المقبل.