يورو 2024 – نيكو ويليامز يكشف ما قاله إلى لامين جمال قبل مواجهة فرنسا

كشف نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا عما قاله لزميله لامين جمال قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

وفاز منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين لهدف مساء أمس الثلاثاء في ملعب أليانز آرينا بفضل لامين جمال وداني أولمو.

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ اليورو عن عمر يناهز 16 عاما و362 يوما.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لنيكو ويليامز وهو يجلس بجوار لامين جمال عقب المباراة.

وتحدث لاعب أتليتك بلباو قائلا: "لقد أخبرته قبل المباراة: هذا يومك وسوف تسجل هدفا".

وأكمل "ربما لن يكون يومي لكن شقيقي سجل هدفا".

وفي النهاية طلب نيكو ويليامز من لامين إظهار جائزة رجل المباراة التي فاز بها.

وينتظر منتخب إسبانيا ملاقاة الفائز من إنجلترا وهولندا في النهائي يوم الأحد المقبل.