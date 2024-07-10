بعد إسقاط زميلتها.. اتحاد الدراجات لـ في الجول: اجتماع لمناقشة قرار سفر شهد سعيد إلى الأولمبياد

لم يتخذ الاتحاد المصري للدراجات حتى الآن قرارا نهائيا بشأن سفر اللاعبة شهد سعيد إلى فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الشهر الجاري.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات.

ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه.

بعدما تم نشر صورة للفريق المصري المشارك في أولمبياد باريس وبه اللاعبة الموقوفة شهد سعيد.

وتواصل FilGoal.com مع محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات لتوضيح الموقف.

وقال عزام لـFilGoal.com: "سنعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة القرار النهائي بشأن سفر اللاعبة شهد سعيد إلى أولمبياد باريس من عدمه. القرار سيراعي مصلحة مصر أولا، ويجب ألا ننسى أن كلهن بناتي ولا نسعى لتحطيم أي شخص أو إهدار حق آخر".

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد المصري للدراجات القرار الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.