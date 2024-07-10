بعد إسقاط زميلتها.. اتحاد الدراجات لـ في الجول: اجتماع لمناقشة قرار سفر شهد سعيد إلى الأولمبياد

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

فريق الدراجات المصري المشارك في أولمبياد باريس

لم يتخذ الاتحاد المصري للدراجات حتى الآن قرارا نهائيا بشأن سفر اللاعبة شهد سعيد إلى فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الشهر الجاري.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات.

ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه.

أخبار متعلقة:
ياسر إدريس: لم نُبلغ فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس.. وسبب صعود لجين أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح

بعدما تم نشر صورة للفريق المصري المشارك في أولمبياد باريس وبه اللاعبة الموقوفة شهد سعيد.

وتواصل FilGoal.com مع محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات لتوضيح الموقف.

وقال عزام لـFilGoal.com: "سنعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة القرار النهائي بشأن سفر اللاعبة شهد سعيد إلى أولمبياد باريس من عدمه. القرار سيراعي مصلحة مصر أولا، ويجب ألا ننسى أن كلهن بناتي ولا نسعى لتحطيم أي شخص أو إهدار حق آخر".

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد المصري للدراجات القرار الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أولمبياد باريس باريس 2024 الدراجات
نرشح لكم
دراجات - وزارة الرياضة توجه اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد بالأولمبياد رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة دراجات - جنة عليوة: أنا الوحيدة التي تتمنى مشاركة شهد لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير كرة يد - فريق يحيى الدرع.. فيزبريم يشارك في كأس العالم للأندية 2024 اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة طائرة - رضا هيكل ينضم للدوري الفرنسي تعليق سارة سمير بعد اختيارها لرفع علم مصر في افتتاح الأولمبياد
أخر الأخبار
المتحدة تعلن وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 6 دقيقة | الدوري المصري
عكاظ: اتحاد جدة يستعد للإعلان عن التعاقد مع بلان 6 دقيقة | سعودي في الجول
تعرف على منافسي الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – لاعب فرنسا السابق: مبابي ليس قائدا جيدا 53 دقيقة | ألمانيا 2024
جريزمان يرفض الاعتزال دوليا 54 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر – قرعة تمهيدي أبطال إفريقيا.. ونهاية مراسم سحب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
دراجات - وزارة الرياضة توجه اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد بالأولمبياد ساعة | رياضة نسائية
في الجول يكشف سبب عدم تواجد أسماء لفرق ليبية في قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي