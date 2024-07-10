ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي

أعلن ريال مدريد موعد تقديم كيليان مبابي لاعبه الجديد.

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وأشار ريال مدريد إلى أن مبابي سيتم تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 يوليو.

وعقب التقديم سيتحدث اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل الملعب.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الرقم الذي سيرتديه مبابي مع ريال مدريد خلال تقديمه.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.