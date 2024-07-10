ريال مدريد يعلن موعد تقديم كيليان مبابي

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

ريال مدريد يتعاقد مع مبابي

أعلن ريال مدريد موعد تقديم كيليان مبابي لاعبه الجديد.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار ريال مدريد إلى أن مبابي سيتم تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 يوليو.

وعقب التقديم سيتحدث اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل الملعب.

أخبار متعلقة:
رئيس الاتحاد الفرنسي: ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا طائرة - رضا هيكل ينضم للدوري الفرنسي سبورت: تياجو ألكانتارا يوافق على التواجد في الجهاز الفني لبرشلونة أولمبياد باريس - المنتخب الأولمبي يتدرب في الدفاع الجوي بعد تأجيل السفر لفرنسا

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الرقم الذي سيرتديه مبابي مع ريال مدريد خلال تقديمه.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.

كيليان مبابي ريال مدريد
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن رقم قميص مبابي مع الفريق سبورت: تياجو ألكانتارا يوافق على التواجد في الجهاز الفني لبرشلونة آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة تقرير: لم يستطع السير جيدا.. ألابا قد يغيب عن الملاعب حتى عام 2025 أثليتك: فليك يحاول إقناع تياجو ألكانتارا بالعمل معه في برشلونة "الأفضل منه بـ 10 مرات".. ريبوبليكا: لاتسيو في مفاوضات مع برشلونة لضم روكي رغم نفيه.. سبورت: نيكو ويليامز يريد الانتقال إلى برشلونة ولكن آس: لونين يفتح أبواب رحيله من مدريد.. والمرشح لخلافته
أخر الأخبار
سكاي: ميلان يتفق مع فوفانا.. وعقبة وحيدة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: تشافي رفض تدريب اتحاد جدة 47 دقيقة | سعودي في الجول
بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما 52 دقيقة | أمريكا
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لاستعارة نجمه 52 دقيقة | ميركاتو
"أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – نيكو ويليامز يكشف ما قاله إلى لامين جمال قبل مواجهة فرنسا ساعة | ألمانيا 2024
لا جازيتا: كييزا قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع سانشو ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن رقم قميص مبابي مع الفريق ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي