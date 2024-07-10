رئيس الاتحاد الفرنسي: ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا وأستراليا - كأس العالم 2022

أكد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بقاء ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في منصبه بعد توديع بطولة يورو 2024.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بالفوز على فرنسا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة بملعب أليانز أرينا.

وقال ديالو في تصريحات لجريدة ليكيب: "لا أرى أي سبب للتشكيك في استمرار ديدييه ديشامب مع الديوك. النتائج السابقة تصب في صالحه، لقد تم تحقيق هدفنا المحدد في يورو 2024 بالتأهل لنصف النهائي".

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وأضاف "سيواصل ديشامب مهمته، سنتناقش معًا في الأيام المقبلة للتحليل بشكل أكثر عمقًا حول ما افتقرنا إليه خلال مباراة نصف النهائي وما الذي كان سيسمح لنا بالارتقاء إلى مستوى أعلى خلال البطولة".

وتابع "رأيت الكثير من الاحترافية، يجب أن نبقي المنتخب الفرنسي في هذا الاتجاه".

وواصل "النتيجة الإجمالية إيجابية حيث تم تحقيق الهدف المحدد لنصف النهائي. يجب ألا نقلل من هذه النتيجة. الوصول إلى الدور قبل النهائي هو دليل على المستوى العالي"؟

ويرتبط ديشامب بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2026.

ديدييه ديشامب فرنسا يورو 2024
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