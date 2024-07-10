طائرة - رضا هيكل ينضم للدوري الفرنسي

أعلن نادي كان الفرنسي تعاقده مع رضا هيكل لاعب الزمالك السابق لكرة الطائرة.

وأشار كان إلى المسؤولية الكبيرة التي ينتظرها النادي من رضا هيكل بسبب الخبرة التي يملكها اللاعب.

ويستعد رضا هيكل للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وأنهى هيكل مشاركته مع مصر مؤخرا في كأس التحدي العالمي والذي حصل فيها المنتخب على المركز الثالث.

وكان هيكل قد أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وانضم رضا لصفوف الزمالك في 2022 وساهم بالتتويج بالثنائية المحلية في أول مواسمه.

وسبق أن جدد اللاعب البالغ 33 عاما عقده مع الزمالك في 2022 لمدة 3 مواسم تنتهي في 2025.

وتوج هيكل مع الزمالك في فترته الأخيرة بـ 4 ألقاب محلية بواقع 2 دوري و2 كأس مصر.