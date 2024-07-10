طائرة - رضا هيكل ينضم للدوري الفرنسي
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 15:44
كتب : FilGoal
أعلن نادي كان الفرنسي تعاقده مع رضا هيكل لاعب الزمالك السابق لكرة الطائرة.
وأشار كان إلى المسؤولية الكبيرة التي ينتظرها النادي من رضا هيكل بسبب الخبرة التي يملكها اللاعب.
View this post on Instagram
ويستعد رضا هيكل للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.
وأنهى هيكل مشاركته مع مصر مؤخرا في كأس التحدي العالمي والذي حصل فيها المنتخب على المركز الثالث.
وكان هيكل قد أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.
وانضم رضا لصفوف الزمالك في 2022 وساهم بالتتويج بالثنائية المحلية في أول مواسمه.
وسبق أن جدد اللاعب البالغ 33 عاما عقده مع الزمالك في 2022 لمدة 3 مواسم تنتهي في 2025.
وتوج هيكل مع الزمالك في فترته الأخيرة بـ 4 ألقاب محلية بواقع 2 دوري و2 كأس مصر.
نرشح لكم
دراجات - وزارة الرياضة توجه اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد بالأولمبياد رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات دراجات - مدرب المنتخب: حادثة شهد وجنة طبيعية في اللعبة.. ولم تعان من فقدان ذاكرة دراجات - جنة عليوة: أنا الوحيدة التي تتمنى مشاركة شهد لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير كرة يد - فريق يحيى الدرع.. فيزبريم يشارك في كأس العالم للأندية 2024 اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة بعد إسقاط زميلتها.. اتحاد الدراجات لـ في الجول: اجتماع لمناقشة قرار سفر شهد سعيد إلى الأولمبياد تعليق سارة سمير بعد اختيارها لرفع علم مصر في افتتاح الأولمبياد
أخر الأخبار
جريزمان يرفض الاعتزال دوليا 53 دقيقة | ألمانيا 2024