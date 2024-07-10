سبورت: تياجو ألكانتارا يوافق على التواجد في الجهاز الفني لبرشلونة

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورتو

أوضحت جريدة سبورت الكتالونية أن تياجو ألكانتارا لاعب منتخب إسبانيا المعتزل للتو وافق على التواجد ضمن الجهاز الفني المعاون لهانز فليك في برشلونة.

وأعلن الإسباني تياجو ألكانتارا اعتزال كرة القدم يوم الاثنين.

وكشفت تقارير خلال اليومين الأخيرين أن إدارة برشلونة حاولت إقناع تياجو بالعمل مع مدربه السابق في الجهاز الفني الجديد للبلوجرانا.

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وبذلك سيعود تياجو للتواجد في قلعة برشلونة بعد 11 عامًا من الرحيل.

والتقى هانز فليك مدرب برشلونة الجديد مع تياجو ألكانتارا في مدينة برشلونة لمناقشة الدور المحتمل في الجهاز الفني للبلوجرانا، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن فليك يحرص على أن يكون لاعب خط الوسط السابق جزءًا من طاقمه التدريبي في برشلونة.

وكانت تقارير إسبانية يوم الاثنين قد أوضحت أن إدارة برشلونة تواصلت مع تياجو ألكانتارا من أجل تولي منصب في الجهاز المساعد لهانز فليك مدرب البلوجرانا الجديد.

إذ قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو مساء الاثنين إن إدارة النادي الكتالوني تواصلت مع تياجو لمعرفة ما إذا كان مهتما بأن يصبح جزءا من طاقم فليك.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وأشار روميرو إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة هذا الأسبوع، مع بدء برشلونة الموسم التحضيري يوم الأربعاء.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

وعانى ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم المنصرم إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب تياجو عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

وهذا يعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

تياجو ألكانتارا برشلونة هانز فليك
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