أولمبياد باريس - المنتخب الأولمبي يتدرب في الدفاع الجوي بعد تأجيل السفر لفرنسا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

يستأنف منتخب مصر الأولمبي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم تأجيل السفر إلى فرنسا.

ويتدرب منتخب مصر الأولمبي في تمام الثامنة والنصف في ملعب الدفاع الجوي.

وأنهت بعثة المنتخب الأولمبي الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر الى مدينة بوردو بفرنسا وذلك لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجاري ثم العراق يوم 17 يوليو استعداداً للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

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ومن المنتظر استلام التأشيرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية طبقا لإجراءات السفارة الفرنسية، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية خلال الساعات القادمة، ومن ثم التحرك الى مدينة بوردو الفرنسية.

وتسافر البعثة بالطائرة الخاصة التي تم حجزها وسداد تكاليفها بعد استلام التأشيرات.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس باريس 2024
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