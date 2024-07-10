كوبا أمريكا 2024 - دي ماريا: ميسي أخبر اللاعبين أن يصلوا للنهائي من أجلي

كشف دي أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين عن حديث ليونيل ميسي زميله في الفريق عنه قبل مواجهة كندا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على كندا بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

وقال دي ماريا عبر شبكة TYC عقب المباراة: "أعتقد أنني سأخرج من الباب الأمامي في منتخب الأرجنتين ولقد فعلت كل شيء من أجل ذلك، أنا فقط أعمل وأحاول تقديم أفضل ما لدي، ودائما ما أقدم حياتي لذلك القميص".

وتابع "أنا ممتن لجميع من قدموا لي الدعم من عائلتي وتلك المجموعة التي أعطتني كل شيء، قبل أن ندخل الملعب قال ليو ميسي إنهم يريدون أن نصل إلى النهائي من أجلي وهذا ملأني بالفخر، وتحقيق كل شيء حققته خلال الفترة الماضية هو مصدر فخر لي".

وواصل "لست مستعدا لخوض مباراتي الأخيرة مع الأرجنتين ولكن الوقت حان، لقد حلمت أن يكون الأمر كذلك وانتهى بي الأمر وأنا أصل لمباراة نهائية أخرى".

وأضاف "زملائي يعرفون أنه لا رجعة في قراري وقد دعموني، بالطبع يشعرون بالغضب لأنه يتبقى لي مباراة واحدة ولكن الأمر انتهى كحلم جميل".

وسيلتقي منتخب الأرجنتين في النهائي مع الفائز من كولومبيا وأوروجواي الذين سيلتقيان فجر غدا الخميس.