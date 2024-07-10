بيلد: توماس مولر يقرر الاعتزال دوليا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

توماس مولر - ألمانيا أمام اليابان

قرر توماس مولر نجم منتخب ألمانيا الاعتزال دوليا، وفقا لجريدة بيلد.

وأوضح تقرير بيلد يوم الأربعاء أن مولر اتخذ القرار، لتكون مباراته الدولية رقم 131 التي خسرها ضد إسبانيا هي الأخيرة له على الصعيد الدولي.

عقب اللقاء ألمح البالغ من العمر 34 عاما لإمكانية اعتزاله الدولي في الفترة المقبلة.

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يومها قال مولر لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "توجد إمكانية كبيرة أن تكون هذه المباراة الأخيرة لي مع ألمانيا".

وشارك توماس في 131 مباراة مع الماكينات وسجل 45 هدفا.

وتوج مولر ببطولة كأس العالم 2014 مع ألمانيا، وحصل على جائزة هداف كأس العالم 2010 بعدما سجل 5 أهداف.

وشارك مولر في 4 نسخ من بطولة كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

وعلى الجانب الآخر لعب في 3 نسخ من بطولة يورو 2012 و2016 و2021.

ولعب مولر أول مباراة مع ألمانيا في 3 مارس 2010 ضد الأرجنتين تحت قيادة دييجو أرماندو مارادونا وديا وخسرت ألمانيا بهدف دون رد.

وتعرض مولر لموقف محرج عقب هذه المباراة في المؤتمر الصحفي عندما سخر منه مارادونا وقال كيف أجلس بجانب لاعب عمره 20 عاما وكان جامعا للكرات بالأمس.

وتمكن من لعب أول مباراة رسمية له مع ألمانيا في بطولة كأس العالم 2010 ضد أستراليا وسجل هدفا وصنع آخر.

وواجه الأرجنتين الذي كان يدربها مارادونا أيضا في كأس العالم 2010 في ربع النهائي وتألق بشدة وسجل هدفا في فوز ألمانيا بأربعة أهداف دون رد.

وقال مولر بعدها بسخرية أعتقد أن مارادونا أصبح يعرفني بشكل جيد الآن.

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